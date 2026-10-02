Toàn ngành Công Thương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn mới

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030

Phát biểu khai mạc Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này đối với sự phát triển chung của toàn ngành. Hội nghị diễn ra ngay sau khi Bộ Công Thương tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết hoạt động quý III, qua đó tiếp tục cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 3 tháng cuối năm tại khu vực phía Bắc.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Trong bối cảnh các mục tiêu đặt ra là rất cao, những bước đi đầu tiên của năm 2026 sẽ mang tính quyết định đến việc hoàn thành toàn bộ kế hoạch của cả giai đoạn.

Đánh giá về bối cảnh thực hiện, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chỉ rõ, năm 2026 toàn ngành phải đối diện với nhiều thách thức từ tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến kinh tế toàn cầu, trong đó có cả các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được môi trường hòa bình, ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Dù một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, nhưng về cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước chạy đà vững chắc trong các quý đầu năm, tạo tiền đề để hướng tới hoàn thành các mục tiêu do Đại hội Đảng đề ra.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm

Thứ trưởng nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là thời gian có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo đà bứt phá cho năm 2027. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm:

Một là, đánh giá sát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; làm rõ đóng góp của ngành và các dự án trọng điểm trong quý IV. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đột phá đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Hai là, đi thẳng vào các vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ triệt để khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn. Qua thực tiễn vận hành các quý đầu năm, các địa phương cần nhận diện chính xác các rào cản, ách tắc để phối hợp xử lý dứt điểm.

Ba là,cụ thể hóa nội dung liên kết vùng thành các nhiệm vụ, kế hoạch có tính khả thi cao. Trong đó, trọng tâm là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ; kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics. Thứ trưởng lưu ý, trong mô hình phát triển kinh tế hiện đại, chuỗi cung ứng đóng vai trò cốt lõi. Việc tổ chức hội nghị tại Hải Phòng - đầu tàu kinh tế hội tụ đầy đủ thế mạnh công nghiệp, dịch vụ cảng biển và động lực phát triển - là cơ hội để tăng cường gắn kết vùng trong các chuỗi giá trị.

Bốn là, bàn giải pháp khai thác hiệu quả thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu bền vững; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa tại các trung tâm công nghiệp, khu vực cửa khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn chuyển đổi xanh, quy tắc xuất xứ và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Cùng với đó, cần tiếp tục gia tăng giá trị gia tăng của sản phẩm Việt Nam khi tham gia vào chuỗi thương mại quốc tế.

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với các địa phương. Kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh về phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đề xuất giải pháp chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu toàn ngành nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trong công tác quản lý.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tập trung đề xuất các giải pháp cụ thể, cấp thiết nhằm bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra cho ngành Công Thương trong quý IV và cả năm 2026.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin