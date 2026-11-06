Toàn lực lượng nâng cao tinh thần chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TK

Cùng dự hội nghị có các đồng chí thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban cơ quan và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới

Trong tháng 10/2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và địa bàn khu vực biên giới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Toàn lực lượng tổ chức 6.025 tổ tuần tra đơn phương, với 34.380 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 28 lần tuần tra song phương, với 1.068 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia. Các đơn vị phối hợp tổ chức 2.673 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 74.055 lượt ngư dân; tổ chức 2.440 lượt tổ tuần tra trên biển, với 11.168 lượt cán bộ, chiến sĩ và 420 lượt phương tiện tham gia. Cùng với đó, các đơn vị điều động 690 lượt cán bộ, chiến sĩ và 23 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 885 vụ với 1.294 đối tượng; thu giữ hơn 32kg ma túy; khởi tố 32 vụ với 44 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 751 vụ với 976 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tạm giữ hơn 15 tỉ đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TK

Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, xuất nhập cảnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã làm thủ tục cho hơn 2,6 triệu lượt người và gần 320 nghìn lượt phương tiện; phát hiện 3 đối tượng hình sự, 107 trường hợp tạm hoãn xuất cảnh; xử phạt vi phạm hành chính 425 đối tượng, với tổng số tiền hơn 640 triệu đồng. Công tác quản lý, kiểm soát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế.

Công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và vai trò của Bộ đội Biên phòng; thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp của tình hình thế giới và trong nước; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn lực lượng tích cực tham gia các hoạt động chính trị trọng điểm, trong đó có việc tham dự Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2026-2031; khảo sát địa điểm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; kiểm tra, nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cũng được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tích cực tham gia thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn lực lượng đạt được trong tháng 10/2026. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, biến động, các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, toàn lực lượng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, cần quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng trên biên giới. Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra toàn diện các mặt công tác, kịp thời nhận diện những khâu yếu, mặt còn hạn chế để tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm, tạo chuyển biến thực chất.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Cục Trinh sát tiếp tục phát huy vai trò, chủ động tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan; nâng cao chất lượng nắm, đánh giá tình hình, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy. Các lực lượng cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống ma túy và tội phạm, nhất là tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm.

Đối với công tác quản lý cửa khẩu, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, đúng quy định. Đặc biệt, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Về công tác Đảng, công tác chính trị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đa dạng hóa nội dung, hình thức thể hiện; chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, bảo đảm công tác tuyên truyền bám sát thực tiễn hoạt động, công tác, chiến đấu của Bộ đội Biên phòng.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục Chính trị cần phát huy vai trò hướng dẫn, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Tư lệnh; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống, phát động các phong trào thi đua dịp cuối năm, tạo khí thế, động lực thi đua trong toàn lực lượng.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt các hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm; hướng dẫn các đơn vị triển khai chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; tăng cường công tác quản lý chính trị, tư tưởng, nhất là quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao khả năng tự bảo đảm của các đơn vị. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, bảo đảm hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ quan Bộ Tư lệnh theo đúng tiến độ.