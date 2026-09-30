Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các bạn, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, phường.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ việc thực hiện các nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác tư tưởng; trong đó có các chỉ thị, nghị quyết, quy định hướng dẫn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần đổi mới; việc học và thực hành theo Bác trong giai đoạn mới. Về các nội dung, định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, định hình không gian vùng, phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã thông tin, thảo luận các chương trình kiểm tra, giám sát và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; thảo luận Đề án khung định danh, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh; Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Các đồng chí lãnh đạo các ngành, cơ quan tham gia hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở ý kiến thảo luận và thống nhất tại hội nghị, toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với nhiệm vụ thứ nhất, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung; phát huy phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đây là Quy chế có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, trọng tâm là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, mở rộng thẩm quyền, phạm vi và tính chủ động của Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh; hoàn thiện mối quan hệ công tác giữa Thường trực Tỉnh ủy và rút gọn các quy trình xử lý công việc.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và năm 2026, gắn với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Yêu cầu đặt ra là cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức các đoàn gọn nhẹ; chọn đúng những lĩnh vực, địa bàn, vấn đề khó, vướng mắc, dễ phát sinh sai phạm hoặc đang cản trở việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu biểu quyết nội dung hội nghị.

Thứ ba, triển khai đồng bộ việc định danh, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng, bảo đảm thống nhất, đúng tiến độ, đúng thẩm quyền và hoạt động thông suốt. Yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, định danh tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm định danh phải đi đôi với xác định rõ vị trí, trách nhiệm và phương thức lãnh đạo của từng tổ chức đảng.

Nhiệm vụ thứ tư là phải coi việc xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh là chiến lược, trọng tâm, xuyên suốt. Người đứng đầu các đơn vị liên quan phải tập trung lãnh đạo để tạo ra kết quả thực chất, thiết thực. Cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, tuyệt đối không "khoán trắng" cho hai đơn vị địa phương được lựa chọn thí điểm là xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu là quán triệt và khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, trong đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải trực tiếp quán triệt, chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ của cấp mình, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ” và tạo ra hiệu quả thực chất.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định đồng chí Trịnh Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

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