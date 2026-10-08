Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, buổi sáng, hội nghị bước sang ngày làm việc thứ tư tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7-10.

Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày nhóm nội dung về kinh tế - xã hội và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.