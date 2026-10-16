Toàn Đảng quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIV

Sáng 16/10/2026, tại Hội trường Diên Hồng, Hà Nội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra trong một buổi, kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước.

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Hội nghị nghe sáu chuyên đề do bốn đồng chí lãnh đạo trình bày. Ba chuyên đề đầu dành cho ba nghị quyết về xây dựng Đảng, ba chuyên đề sau đi vào đảng viên làm kinh tế, nhân tài và kế hoạch phát triển năm 2027.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáu chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: (1) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; (2) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (3) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (4) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; (5) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; (6) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Bố cục ấy đặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế trong cùng một chương trình: Đảng tự chỉnh đốn để lãnh đạo tốt hơn, còn kết quả lãnh đạo được đo bằng tăng trưởng và đời sống của Nhân dân.

Ba nghị quyết, một chỉnh thể

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày ba chuyên đề đầu về các nghị quyết số 31-NQ/TW, 29-NQ/TW, 30-NQ/TW cùng ban hành ngày 15/10/2026. Đồng chí khẳng định ba văn kiện "không phải là ba Nghị quyết riêng lẻ, mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất". Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt.

Chương trình hành động chung của Bộ Chính trị có 39 nhiệm vụ, trong đó 26 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành, 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Đồng chí yêu cầu triển khai bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Quy định mới về đánh giá cán bộ sẽ thực hiện thống nhất từ 01/01/2027.

Đảng viên được khuyến khích đầu tư, kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giới thiệu Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Quy định gồm 03 chương, 14 điều, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tư duy chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện"; quyền, giới hạn của đảng viên xác định theo sáu nhóm, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trình bày Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đến năm 2030, Kết luận phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia, gồm cả khu vực công và khu vực tư; Việt Nam thuộc nhóm 03 nước đứng đầu ASEAN về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Công nghiệp, năng lượng, thương mại giữ nhịp cho tăng trưởng

Thay mặt Đảng uỷ Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; thu ngân sách cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8%. Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%.

Trong bức tranh 9 tháng do Đảng uỷ Chính phủ báo cáo, phần đóng góp của ngành Công Thương nằm ở chính những con số nền. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,33%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 11,21%, mức cao nhất từ năm 2015; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%. Báo cáo ghi nhận an ninh năng lượng được giữ vững, nguồn cung điện và xăng dầu được bảo đảm, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp so với khu vực, không tăng giá điện dù phải đối diện nhiều khó khăn. 172 dự án điện gió, điện mặt trời quy mô 9.779 MW, trị giá khoảng 13 tỷ USD đã được triển khai tháo gỡ.

Năm 2027, phần việc giao cho ngành nặng hơn. Trung ương đặt chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%. Báo cáo yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống; xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải; có giải pháp hiệu quả xử lý nhập siêu.

Quy định 224 cũng chạm thẳng tới các tập đoàn năng lượng, công nghiệp của ngành. Đảng viên là người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc một nhóm riêng (Điều 10), không được đầu tư kinh doanh trong ngành, lĩnh vực có lợi ích liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp mình quản lý, trừ trường hợp nắm giữ cổ phần theo quy định của pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết thúc Hội nghị.

Ba nghị quyết số 29-NQ/TW, 30-NQ/TW, 31-NQ/TW, Quy định số 224-QĐ/TW cùng Kết luận số 105-KL/TW nay bước vào giai đoạn tổ chức thực hiện. Với ngành Công Thương, thước đo của việc quán triệt sẽ là những chỉ tiêu cụ thể của năm 2027: sản lượng công nghiệp, sức mua thị trường trong nước, kim ngạch xuất khẩu và nguồn điện không để thiếu trong mọi tình huống.

Ngành Công Thương sau 9 tháng năm 2026: Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế.Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,33%, cao hơn mức 9,1% của 9 tháng năm 2025; quý III tăng 14,8%, nhịp tăng đi lên qua từng quý.Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%.Xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5%, cao hơn mức 16,0% của cùng kỳ năm 2025; tháng 9 xuất siêu 1,27 tỷ USD, tháng xuất siêu đầu tiên của năm.Điện sản xuất và nhập khẩu đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65%; dự phòng công suất nguồn khoảng 26%, cao hơn mục tiêu 21,8%.6/8 chỉ tiêu Chính phủ giao Bộ Công Thương tại Nghị quyết 01/NQ-CP đạt hoặc vượt.Nguồn: Cục Thống kê công bố ngày 03/10/2026; Bộ Công Thương, họp báo thường kỳ quý III/2026 ngày 07/10/2026.