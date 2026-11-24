Người dân thôn Yên Ngọc, xã Hoằng Thanh tích cực làm thủy lợi mùa khô năm 2026-2027.

Trên những cánh đồng chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới, các địa phương trong tỉnh đang huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến mương nội đồng. Tại các khu dân cư, người dân chủ động mang cuốc, xẻng, dao phát tham gia vệ sinh lòng mương, phát quang cỏ dại, thu gom bèo tây, rác thải và xử lý những vị trí bồi lắng. Những phần việc tưởng chừng nhỏ nhưng góp phần khôi phục khả năng dẫn nước của công trình, hạn chế tình trạng ách tắc, thất thoát nguồn nước.

Ở khu vực đồng bằng, nơi có diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung, các địa phương huy động lực lượng nạo vét hệ thống kênh tưới, kênh tiêu nội đồng, nhất là những tuyến phục vụ diện tích canh tác lớn. Theo ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Thanh: “Mùa khô năm 2026-2027, toàn xã có kế hoạch nạo vét 34,8km kênh mương nội đồng với khối lượng khoảng 17.839m3. Trong đó, khối lượng đào đắp thủ công 4.936m3, đào đắp bằng cơ giới 12.903m3. Ngay sau khi toàn tỉnh ra quân, các thôn trên địa bàn xã đã huy động lực lượng thực hiện nạo vét bùn đất bồi lắng, phát quang, dọn dẹp, tu sửa bờ kênh, khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng dẫn nước tưới và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất".

Tại các địa phương miền núi, địa hình đồi dốc, chia cắt khiến việc quản lý, duy tu công trình gặp không ít khó khăn. Vì vậy, các địa phương tập trung rà soát những tuyến mương bị bồi lấp, hư hỏng, phát quang hành lang dẫn nước, xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm nước được dẫn đến các khu vực sản xuất. Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Hà Văn Hạnh, cho biết: “Đối với địa bàn miền núi, việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nhiều diện tích canh tác phụ thuộc vào các công trình thủy lợi nhỏ và hệ thống mương dẫn. Do đó, xã huy động lực lượng, vận động Nhân dân cùng tham gia nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy, chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu nước trong mùa khô”.

Theo kế hoạch mùa khô năm 2026-2027, công tác làm thủy lợi được triển khai tại 163/166 xã, phường và 3 công ty khai thác công trình thủy lợi. Tổng chiều dài kênh mương nạo vét là 8.113km, với tổng khối lượng đào đắp dự kiến 1.478.002m3. Trong đó, khối lượng đào đắp thủ công là 596.937m3, đào đắp bằng cơ giới là 881.064m3. Đây là khối lượng công việc lớn với khoảng 288.265 ngày công huy động, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các đơn vị chuyên môn và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Để thực hiện các chỉ tiêu được giao, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể danh mục công trình, vị trí cần nạo vét, khối lượng công việc và lực lượng tham gia. Tùy điều kiện từng địa bàn, việc tổ chức thi công được kết hợp giữa lao động thủ công và máy móc cơ giới. Những vị trí bồi lắng lớn, cần giải phóng khối lượng đất đá được ưu tiên bố trí máy xúc, phương tiện vận chuyển; những tuyến mương nhỏ, khu vực nội đồng được huy động người dân trực tiếp tham gia. Bên cạnh đó, các công ty khai thác công trình thủy lợi tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng phương án, bố trí nhân lực, phương tiện, hướng dẫn thực hiện nạo vét, bảo đảm an toàn công trình và hệ thống vận hành. Nét mới trong đợt ra quân thực hiện làm thủy lợi mùa khô 2026-2027 là phải gắn khối lượng công việc với hiệu quả thực tế. Các địa phương, đơn vị không chỉ hoàn thành chiều dài kênh mương, khối lượng đào đắp theo kế hoạch, mà còn phải chú trọng chất lượng nạo vét, xử lý triệt để những vị trí ách tắc, bảo đảm dòng chảy thông suốt. Việc thu gom, xử lý bùn đất, rác thải sau thi công phải thực hiện đúng quy định, không để phát sinh ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Việc chủ động làm thủy lợi ngay từ mùa khô có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu, tạo điều kiện tích trữ và điều tiết nguồn nước hợp lý. Đặc biệt, đối với những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, việc duy tu, bảo dưỡng công trình từ sớm sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.