Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở Định Hòa

Xã Định Hòa thường xuyên tổ chức các giải thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Trở lại thôn Phan Thôn hôm nay, có thể cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trên từng ngõ xóm. Từ đầu làng đến cuối thôn, cảnh quan môi trường luôn được bà con thực hiện theo đúng tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Không chỉ làm đẹp không gian sống, người dân nơi đây còn đặc biệt chú trọng gìn giữ thuần phong mỹ tục. Nếp sống văn minh được thể hiện rõ nét qua việc các gia đình đều tự giác tổ chức việc hiếu hỉ, tang lễ, cưới hỏi một cách trang trọng, tiết kiệm và tránh lãng phí. Hiện trong thôn có tỷ lệ hỏa táng người quá cố lên đến 90%. Năm 2025 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98%; 40% gia đình tham gia tập luyện văn nghệ, thể thao thường xuyên.

Ông Hoàng Văn Thái, trưởng thôn Phan Thôn, cho biết: “Thôn có 712 hộ dân với hơn 2.900 nhân khẩu. Để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ban cán sự thôn đã phân công cụ thể cho các đảng viên phụ trách vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện. Các phong trào văn nghệ, thể thao trong thôn phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Điển hình như trong giải thể thao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do xã tổ chức vừa qua, thôn đã đạt giải nhất môn bóng chuyền hơi dành cho lứa tuổi U40...”.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ cơ sở, xã Định Hòa luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao. Bởi vậy, trong năm 2026, xã đã tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Cùng với đó, xã Định Hòa cũng phát động các phong trào thi đua, như: phong trào “Xã lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh thôn, xóm”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Xã cũng chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải đảm bảo văn minh, tiết kiệm, không kéo dài ngày gây lãng phí. Việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm diễn ra công khai, dân chủ, đúng quy định. Để người dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả, xã đã lồng ghép nội dung xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, cơ quan, thôn xóm.

Bà Ngô Thị Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Định Hòa, cho biết: “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn. Các hoạt động của phong trào đã đánh thức tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của người dân vào việc xây dựng xã ngày càng văn minh, sạch đẹp. Thời gian tới, xã Định Hòa sẽ tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; vận động Nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, đồng thời quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương".