Toàn cảnh xét xử Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp trong vụ án tham ô, trốn thuế

Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, gồm: Thẩm phán Nguyễn Văn Chương (Chủ tọa phiên tòa), Thẩm phán Lê Quang Chiều và 3 Hội thẩm nhân dân.

Có 5 Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Tại phiên tòa có 21/23 bị cáo có mặt tại phiên tòa. 2 bị cáo xin xét xử vắng mặt.

Trong số 21 bị cáo có mặt, có 6 bị cáo bị tạm giam và 15 bị cáo được tại ngoại.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử cũng triệu tập 3 bị hại gồm Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng). Trong đó, Bộ Công thương có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa hôm nay, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được Tòa triệu tập nhưng một số người vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện VKSND TP Hà Nội phát biểu quan điểm trong phần thủ tục tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Trước việc vắng mặt 2 bị cáo, người bị hại, người có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, hai bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt có cơ sở chấp nhận xét xử vắng mặt. Đối với bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có lời khai tại trong quá trình điều tra, phiên tòa xét xử trong nhiều ngày nên trường hợp cần thiết Hội đồng xét xử có thể triệu tập. Do vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Sau khi thảo luận tại chỗ, Hội đồng xét xử cho rằng, 2 bị cáo vắng mặt đều có lý do chính đáng, việc vắng mặt bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không gây cản trở đối với quá trình xét xử, do đó Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử theo quy định.

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 2/11-5/11/2026.

Có 21 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 2 bị cáo vắng mặt. Ảnh: Hồng Nguyên

Trong số 23 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 12 người là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Thiên Minh Đức. Số còn lại hầu hết đều là lãnh đạo, giám đốc các doanh nghiệp.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng); Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc); Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc) và Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) cùng bị truy tố về 2 tội “Tham ô tài sản”, theo quy định tại Điều 353 và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) và Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, thủ quỹ); Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1993), Dương Thị Thanh Hương (SN 1983, cùng là nhân viên kế toán); Lê Khắc Duẩn (SN 1992), Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) và Chu Việt Hùng (SN 1986) cùng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) trước bục khai báo. Ảnh: Hồng Nguyên

9 bị cáo cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế” gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Mai Thị Kim (SN 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội); Phạm Đức Tiệp (SN 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (SN 1979, Giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (SN 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát); Đào Đăng Khải (SN 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc); Lê Văn Đồng (SN 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (SN 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc).

Bị cáo Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức). Ảnh: Hồng Nguyên

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Chu Thị Thành đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải thực hiện hành vi tham ô, chiếm đoạt gần 80 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức.

Bên cạnh hành vi chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành còn chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan thực hiện việc xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức).

Cáo trạng xác định, tại kho xăng dầu Nghi Thiết, các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn và Dương Thị Thanh Hương đã thực hiện việc bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn. Sau đó, các bị cáo xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm cân đối số liệu hàng tồn kho trên sổ sách kế toán, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỉ đồng.

Tương tự, tại kho xăng dầu Hoàng Huy, các bị cáo Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Thị Quỳnh Trang đã bán xăng dầu không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn kho trên sổ sách, giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỉ đồng.

Bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức). Ảnh: Hồng Nguyên

Đáng chú ý, cáo trạng xác định Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn, xuất bán hóa đơn khống tại hai kho Nghi Thiết và Hoàng Huy có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Chu Thị Thành. Trong đó, Chu Đức Mạnh bị cáo buộc đã giúp Chu Thị Thành cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng; Mai Anh Tuyên giúp các đồng phạm chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng.

Bị cáo Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức). Ảnh: Hồng Nguyên

Mua bán hóa đơn khống để trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Ngoài hành vi tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn tại Công ty Thiên Minh Đức, cơ quan tố tụng còn xác định nhiều doanh nghiệp có liên quan đã sử dụng hóa đơn mua khống để kê khai, hạch toán nhằm trốn thuế.

Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Văn Công, Cao Bảo Ngọc, Mai Thị Kim, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Trần Quốc Lộc, Đào Đăng Khải và Lê Văn Đồng đã thực hiện hành vi mua khống hóa đơn bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức.

Sau khi mua hóa đơn, các bị cáo sử dụng để kê khai, hạch toán tại những doanh nghiệp, đơn vị do mình quản lý, điều hành nhằm trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bị cáo bị tạm giam và tại ngoại tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Trong đó, Cao Bảo Ngọc bị cáo buộc trốn thuế 24,2 tỉ đồng; Mai Thị Kim trốn thuế 9,4 tỉ đồng; Đỗ Thế Năng trốn thuế 2,6 tỉ đồng; Nguyễn Văn Công trốn thuế 1,2 tỉ đồng; Lê Mai Tú trốn thuế 1,8 tỉ đồng. Hai bị cáo Trương Đình Hải và Phạm Đức Tiệp liên quan đến hành vi trốn thuế với số tiền 5,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOil Vũng Áng), cáo trạng xác định bị cáo Hà Ngọc Vinh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 5.095.035 lít xăng dầu của doanh nghiệp này, trị giá hơn 94 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Cao Bảo Ngọc đã có hành vi giúp sức cho Hà Ngọc Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt số lượng xăng dầu nêu trên.

Như vậy, ngoài hành vi chiếm đoạt gần 80 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, vụ án còn liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng tiền xăng dầu tại PVOil Vũng Áng cùng nhiều sai phạm về hóa đơn, thuế tại các doanh nghiệp có liên quan.