Toàn cảnh vụ triệt phá ổ nhóm tuồn khoảng 100 tấn khí cười ra thị trường
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán hàng cấm là khí N2O (khí cười) hoạt động trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, khởi tố 22 bị can. Kết quả điều tra bước đầu xác định ổ nhóm đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Lực lượng Công an thu giữ 1.311 bình chứa khí, gần 20 tấn khí trong bồn chứa và 16,5 tấn tiền chất.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/video-toan-canh-vu-triet-pha-o-nhom-tuon-khoang-100-tan-khi-cuoi-ra-thi-truong-post675817.antd