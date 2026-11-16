Toàn cảnh vụ triệt phá ổ nhóm tuồn khoảng 100 tấn khí cười ra thị trường

Tiếp tục đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng” và điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tự Hiệp đen) cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan; Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến xe” có sự tham gia của Hiệp đen cùng nhiều người khác.