Toàn cảnh vụ NSX game bị Knet yêu cầu gỡ 3 giây dùng tư liệu từ thảm kịch Itaewon

Theo đài MBC và nhiều hãng thông tấn lớn tại Hàn Quốc, phân tích từ chuyên gia và đối chiếu với tài liệu thực tế, tựa game Call of Duty: Modern Warfare 4 (phát hành 23/10) sử dụng tư liệu từ thảm kịch Itaewon (gồm cảnh hô hấp nhân tạo và cảnh phong tỏa) chèn vào phần màn hình tin tức ảo khi bắt đầu trò chơi.

Những hình ảnh được cho là sử dụng tư liệu từ thảm kịch Itaewon thuộc phần mở đầu tựa game Call of Duty: Modern Warfare 4, nhằm mô tả thương vong trong bối cảnh chiến tranh.

Tranh cãi rộ lên ngay trước thềm Halloween và tưởng niệm 4 năm ngày thảm kịch Itaewon (2022) xảy ra khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ. Thảm kịch khiến hơn 150 người thiệt mạng, để lại nỗi đau cho người thân, gia đình nạn nhân và ám ảnh tâm lý kéo dài đến hiện tại với nhiều nhân viên cứu hộ.

Gia đình nạn nhân trong thảm kịch Itaewon cùng nhiều tổ chức xã hội tại Hàn Quốc đã chỉ trích Activision - công ty phát hành Call of Duty: Modern Warfare 4, yêu cầu họ loại bỏ phần mở đầu này. Hiệp hội Người chơi Game Hàn Quốc (Korea Game Users Association) cũng yêu cầu Activision giải trình về lý do đoạn tư liệu này xuất hiện trong trò chơi, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Theo Yonhap News, ngày 28/10, phía Activision đưa ra một phản hồi ngắn gọn:

"Trong quá trình phát triển Call of Duty: Modern Warfare 4, chúng tôi đã tiếp cận nội dung này một cách cẩn trọng và đầy tôn trọng. Đoạn phim mở đầu của trò chơi sử dụng một số tư liệu từ các bản tin thực tế nhằm xây dựng bối cảnh cho cốt truyện hư cấu trong game. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định đề cập đến hay tầm thường hóa thảm kịch Itaewon, cũng như bất kỳ thảm kịch đời thực nào khác, dưới bất kỳ hình thức hay khía cạnh nào".

Phản hồi này của phía Activision càng đẩy tranh cãi lên căng thẳng. Người dân chỉ trích nhà sản xuất không hề "cẩn trọng và tôn trọng" bởi nếu thực sự tôn trọng, họ đã không sử dụng tư liệu thực tế không hề liên quan đến bối cảnh xung đột quân sự giả tưởng của game.

Việc sử dụng tư liệu thực tế liên quan đến thảm kịch gắn với những mất mát, hi sinh quá lớn cho sản phẩm mang mục đích giải trí bị chỉ trích là hành vi thiếu tinh tế và không thể chấp nhận, nhất là khi bắt đầu có những người dùng mạng giễu cợt phản ứng gay gắt của các tổ chức xã hội và gia đình nạn nhân tại Hàn Quốc.

Ngày 30/10, nhà phát triển Activision đã phát đi thông cáo gửi đến truyền thông Hàn Quốc rằng, những hình ảnh gây tranh cãi trong Call of Duty: Modern Warfare 4 sẽ được gỡ bỏ thông qua một bản cập nhật game, dự kiến phát hành vào ngày 12/11.

Phía Activision giải thích và một lần nữa khẳng định, khi đưa các thước phim từ bản tin thời sự thực tế vào trò chơi, họ không có ý định gợi lại bất kỳ sự kiện bi thảm nào, bao gồm cả thảm kịch Itaewon và không có ý xem nhẹ nỗi đau gắn liền với thảm kịch.

Nhà phát triển bày tỏ sự hối hận sâu sắc, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng, chịu tổn thương sâu sắc từ sự việc cũng như tất cả những ai cảm thấy lo ngại về sự việc trên.