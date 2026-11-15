Toàn cảnh vụ nổ cửa hàng gas làm 12 người thương vong tại TPHCM

Hai máy bay vừa va chạm trên đường lăn tại sân bay Quốc tế Miami, chỉ 1 ngày sau khi lệnh đình chỉ hoạt động bay trên toàn nước Mỹ gây ra tình trạng hủy chuyến hàng loạt và hỗn loạn trong việc đi lại.