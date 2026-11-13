Toàn cảnh vụ mất chức gây chấn động của CEO Jensen Huang

Ông Jensen Huang - Ảnh: CNBC

Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress sẽ giữ chức CEO lâm thời, thay ông Jensen Huang, người đồng sáng lập công ty năm 1993 và là CEO duy nhất của hãng đến nay.

Theo hãng tin Bloomberg, Hội đồng Quản trị đồng thời cũng bổ nhiệm thành viên Harvey Jones, 73 tuổi, nguyên CEO hãng thiết kế phần mềm chip Synopsys, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vị trí chưa từng tồn tại ở Nvidia.

Trong một thông cáo, ông Jones cho biết Hội đồng Quản trị tin tưởng bà Kress và kỳ vọng lộ trình sản phẩm của Nvidia sẽ được duy trì không gián đoạn. Nvidia sẽ tìm CEO chính thức từ cả nội bộ lẫn bên ngoài. Thông cáo không trích dẫn lời ông Huang.

Truyền thông Mỹ mô tả việc ông Huang rời ghế theo hai cách khác nhau. Hãng tin CNBC nói rằng ông Huang từ chức, còn Bloomberg cho rằng ông bị Hội đồng Quản trị buộc rời ghế. Một nguồn tin thân cận nói với CNBC rằng hội đồng đưa ra quyết định vào tối thứ Tư (11/11), ngay sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ hai của ông Huang, rồi chốt chính thức vào sáng hôm sau.

CHUỖI TIẾT LỘ DẪN TỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NVIDIA

Sức ép lên ông Huang, 63 tuổi, tăng dần từ hôm Chủ nhật (8/11), khi ông lên tiếng xin lỗi vì “không chung thủy với vợ” nhưng không nêu chi tiết. Theo các báo cáo, người phụ nữ có quan hệ tình cảm với ông là bà Alice Huang, cựu Giám đốc điều hành Megaspeed International, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Theo nguồn tin là những người được thông báo về thông tin tình báo tiết lộ với tờ New York Times, cơ quan tình báo Mỹ xác định bà Alice Huang được Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc tuyển mộ để thu thập thông tin về ông Huang. Trong khi đó, Megaspeed đã bị Mỹ điều tra nhiều tháng qua vì nghi chuyển con chip Nvidia bị Mỹ hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Megaspeed và Nvidia đều phủ nhận sai phạm.

Tối ngày 11/11, New York Times tiếp tục đưa tin ông Huang còn có quan hệ với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Sang ngày 12/11, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết ông còn có quan hệ thân mật với một nhân viên khác của Nvidia nhưng không nêu tên.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 12/11, hãng tin CNBC đăng tin độc quyền về mối liên hệ giữa bà Alice Huang và Huawei, đối thủ lớn nhất của Nvidia tại Trung Quốc. Theo kết quả điều tra của công ty tình báo tư nhân Tesari, được chia sẻ độc quyền với CNBC, bà Alice Huang có thể từng sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp Trung Quốc mang lại lợi ích cho Huawei, đúng thời điểm bà làm ăn với Nvidia và có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang.

NVIDIA VÀ HỆ SINH THÁI AI CHỊU SỨC ÉP LỚN

Thị trường phản ứng ngay với quyết định của Nivida trong phiên giao dịch ngày 12/11. Giá cổ phiếu Nvidia có lúc giảm tới 14%, trước khi thu hẹp mức giảm và đóng cửa giảm 4,3%, còn 166,19 USD, thổi bay hơn 180 tỷ USD vốn hóa của hãng. Mã này đang trên đà giảm tuần thứ 6 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2012.

Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Ba tuần sau (17/11). Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà phân tích dự báo doanh thu của công ty tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, lên 109,2 tỷ USD.

Đà giảm lan sang nhiều doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng AI. Giá cổ phiếu hãng chip Micron Technology và Marvell Technology, các công ty cho thuê GPU như CoreWeave, Nebius, cùng nhà cung cấp thiết bị điện Vertiv và Bloom Energy đồng loạt giảm. Ngược lại, cổ phiếu hai đối thủ của Nvidia là AMD và Broadcom tăng.

Giá cổ phiếu Super Micro giảm 12% sau khi Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét liệu các tổ chức liên quan bà Alice Huang có chuyển hướng phần cứng AI của hãng này sang Trung Quốc hay không.

Mức độ lan tỏa này phản ánh vai trò của ông Jensen Huang trong ngành. Ông là người quyết định phân bổ GPU của Nvidia cho các hãng đám mây lớn, OpenAI và các công ty cho thuê GPU.

Theo hồ sơ Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), trong 6 tháng tính đến ngày 26/7, công ty đã chi 42,4 tỷ USD để mua cổ phần các công ty khác và cam kết bảo lãnh tối đa 108,5 tỷ USD, trong đó 105 tỷ USD cho hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu của OpenAI tại Ohio.

Ông Mandeep Singh, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nhận định vụ việc của ông Jensen Huang sẽ khiến Nvidia mất nhiều uy tín. Theo ông, các công ty cho thuê chip xử lý đồ họa và nhóm phát triển mô hình AI mã nguồn mở có thể chịu tác động nặng hơn so với phần còn lại của ngành.

Trong khi đó, ông Stacy Rasgon, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Bernstein, đặt câu hỏi về số phận hàng loạt khoản đầu tư và bảo lãnh mà Nvidia đã thực hiện trong chuỗi cung ứng AI. Ông đồng thời hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia xuống mức trung lập, tức dự báo cổ phiếu sẽ có diễn biến tương đương mặt bằng chung của thị trường.

Theo các nhà phân tích, đối với Nvidia, việc tìm người kế nhiệm ông Huang cũng không dễ. Trước khi rời ghế, ông quản lý hoạt động của Nvidia rất sát sao, với tới 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp. Một số ứng viên có thể thay thế ông gồm bà Lisa Su, CEO AMD; ông Rene Haas, CEO Arm Holdings, và ông Sanjay Mehrotra, CEO Micron - theo CNBC.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của Trường Quản lý Yale cho rằng việc ông Huang giữ vị thế gần như tuyệt đối tại Nvidia là một vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Ông nhận định ông Huang đã trở thành nhân vật quyền lực tối cao, gắn chặt với thương hiệu Nvidia đến mức không thể tách rời, còn hội đồng quản trị nhiều khả năng quá nể trọng CEO nên thiếu những câu hỏi cần thiết.

“Không ai trong hội đồng quản trị đủ khả năng đứng ra thay thế ông Huang”, ông Sonnenfeld nhận định.

Trước khi ông Huang rời ghế CEO, hội đồng quản trị Nvidia có 11 thành viên nhưng không có chủ tịch. Trong 10 thành viên còn lại, không ai đang hoặc từng là CEO của một công ty thuộc chỉ số S&P 500. Nhiệm kỳ trung bình của các thành viên này là 15 năm.

Theo dữ liệu năm 2025 của tổ chức nghiên cứu Conference Board, nhiệm kỳ trung bình của thành viên hội đồng quản trị độc lập tại các công ty S&P 500 là 7,8 năm, và khoảng 1/4 số thành viên từng là CEO. Như vậy, hội đồng của Nvidia có thời gian gắn bó dài gấp gần 2 lần mức trung bình, đồng thời thiếu hẳn những người từng điều hành doanh nghiệp tầm cỡ tương đương.

Ông CJ Muse, nhà phân tích bán dẫn của công ty Cantor Fitzgerald, nhận định việc ông Huang rời ghế điều hành là một tổn thất lớn với Nvidia và nước Mỹ.

“Điều then chốt là Nvidia sẽ duy trì lộ trình công nghệ như thế nào trong 5 năm tới”, ông Muse nói với CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có quan hệ thân thiết với ông Huang, bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của hội đồng quản trị Nvidia. Theo CNBC, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà bình luận Hugh Hewitt, diễn ra vài giờ sau khi ông Huang rời ghế, ông Trump nói nước Mỹ sẽ ở trong tình thế “tồi tệ” nếu đánh mất vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, rồi nhắc đến ông Huang.

“Thật đáng buồn khi thấy chuyện này xảy ra”, ông Trump nói.

Ngược lại, trên chính trường Mỹ, ông Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, nhận định việc ông Huang rời ghế CEO Nvidia không làm giảm trách nhiệm giải trình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Schumer kêu gọi Quốc hội yêu cầu ông Huang và các lãnh đạo Nvidia trả lời về việc họ có thể đã đặt an ninh quốc gia của Mỹ vào rủi ro như thế nào. Ông Schumer cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Trump cũng phải giải thích về những gì đã làm sau khi biết mối quan hệ của ông Huang với một người bị nghi là tình báo Trung Quốc.

Theo CNBC, ông Huang đã đồng ý điều trần trước Quốc hội trước lễ Tạ ơn.