Toàn cảnh vụ cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt vì cáo buộc phản quốc

Cảnh sát Đức được triển khai tại Frankfurt. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, một nhân vật được cho là người cung cấp tin từng nắm giữ những vị trí cấp cao trong Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND) bị cáo buộc đã nhận tiền để chuyển gần 2.000 tài liệu cho ông August Hanning. Ông Hanning vốn là người lãnh đạo BND từ năm 1998 đến năm 2005, trong khoảng thời gian 12 năm tính đến năm 2022. Phần lớn tài liệu được cho là thuộc diện mật.

Theo các công tố viên, ông Hanning bị cáo buộc đã sử dụng thông tin này để trục lợi với tư cách là cố vấn tư nhân. Trong một trường hợp, các công tố viên cho biết ông Hanning bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để lập bản đánh giá cho một nhân viên thuộc cơ quan tình báo nước ngoài. "Bị cáo Hanning bị nghi ngờ mạnh mẽ về hành vi gián điệp cấu thành tội phản quốc", tuyên bố của các công tố viên nêu rõ.

Những cáo buộc trên giáng một đòn mạnh vào uy tín của cơ quan tình báo đối ngoại Đức. BND từng có tiền sử bị các cơ quan tình báo nước ngoài xâm nhập. Điều này khiến các cơ quan tình báo phương Tây đôi khi ngần ngại chia sẻ thông tin nhạy cảm với BND. Vào năm 2022, giới chức đã bắt giữ Carsten L. là cựu trưởng bộ phận tại BND với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này trong vụ án hiện vẫn đang được xét xử.

Những cáo buộc mới xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với BND, khi chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang xúc tiến trao cho cơ quan này những quyền hạn mới quan trọng. Theo đó, BND sẽ có thẩm quyền rộng hơn nhiều trong việc tiến hành các chiến dịch tấn công mạng và triển khai hoạt động gián điệp một cách quyết liệt hơn. Giờ đây, nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra tại Đức về việc làm thế nào mà một vụ rò rỉ tình báo nghiêm trọng như vậy lại có thể diễn ra trong suốt hơn một thập kỷ mà không bị phát hiện.

Người được cho đã cung cấp thông tin cho ông Hanning là Manfred D., cựu chánh văn phòng của ông Hanning. Theo các công tố viên, sau khi ông Hanning rời đi, Manfred D. tiếp tục giữ chức chánh văn phòng cho một số lãnh đạo BND kế nhiệm trong khoảng thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2026.

Các công tố viên cho biết, những tài liệu mà Manfred D. cung cấp cho ông Hanning vốn được sử dụng để báo cáo với ban lãnh đạo cơ quan tại các cuộc họp định kỳ ở Phủ Thủ tướng nơi có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ nhiều bộ ngành và cơ quan an ninh. Theo tuyên bố của các công tố viên, Manfred D. bị buộc tội "tiếp tay cho hành vi âm mưu phản quốc và hoạt động gián điệp vì lợi ích của thế lực nước ngoài".

Hiện chưa rõ ông Hanning đã soạn thảo bản đánh giá cho nhân viên của cơ quan tình báo nước ngoài nào dựa trên các thông tin mật do Manfred D. cung cấp. Theo các công tố viên, ngoài vụ việc nêu trên, ông Hanning còn bị cáo buộc đã tham gia vào "quá trình trao đổi chuyên sâu" với thành viên thuộc một cơ quan tình báo nước ngoài khác trong suốt nhiều năm. Trong đó, ông Hanning cung cấp "thông tin chính trị” một phần dựa trên những tài liệu nhận được từ Manfred D.

Ông Hanning và Manfred D. có lịch trình ra trình diện trước thẩm phán điều tra vào ngày 6/10 và 7/10.