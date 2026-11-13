Toàn cảnh vụ CEO Nvidia Jensen Huang từ chức: Những cáo buộc và cuộc đua tìm người kế nhiệm

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nvidia, công ty hiện kiểm soát khoảng 90% thị trường chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và là một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đã có những biến động nhân sự quan trọng. Trong khi nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân thì Giám đốc tài chính Nvidia, bà Colette Kress, được giao đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Dưới đây là những thông tin liên quan đã được công bố.

Vì sao CEO Nvidia Jensen Huang từ chức?

Ngày 12/11, sau nhiều ngày chịu sự giám sát và chú ý đặc biệt liên quan đến các mối quan hệ cá nhân và những vấn đề tiềm ẩn về an ninh quốc gia, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang đã từ chức.

Trước đó vào ngày 8/11, ông Jensen Huang công khai thừa nhận không chung thủy với vợ trong một bức thư gửi nhân viên, đồng thời xin lỗi người bạn đời và hai con.

Trong thư, ông Jensen Huang viết rằng những hành động của ông đã làm tổn thương vợ và các con, đồng thời thừa nhận không có lời bào chữa nào cho việc mình đã làm. Ông bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ dần giành lại được niềm tin của những người thân yêu.

"Tôi biết lời xin lỗi không thể đảo ngược những gì mình đã làm", ông Jensen Huang viết, đồng thời đề nghị truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

Ban đầu, hội đồng quản trị Nvidia vẫn ủng hộ ông Jensen Huang và tuyên bố rằng họ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của ông. hội đồng quản trị Nvidia cũng mở một cuộc điều tra độc lập về những thông tin cho rằng ông là mục tiêu của cơ quan tình báo Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo Wall Street Journal ngày 11/11 cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm ông Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có một người phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Wall Street Journal cho biết hội đồng quản trị Nvidia có thể nhóm họp ngay trong ngày 11/11, theo giờ Mỹ, để quyết định tương lai của ông Jensen Huang tại công ty.

Trước đó cùng ngày, báo New York Times dẫn lời năm người từng làm việc tại Nvidia đưa tin ông Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Cuối cùng vào ngày 12/11, Nvidia chính thức thông báo ông Jensen Huang đã từ chức, đồng thời rời hội đồng quản trị, khép lại 33 năm giữ cương vị CEO.

Tuy nhiên, Nvidia không công bố lý do ông Jensen Huang rời vị trí.

Trong một tuyên bố, hội đồng quản trị Nvidia khẳng định: “Những đóng góp của Jensen cho Nvidia là vô cùng to lớn”, đồng thời cảm ơn ông vì “những đóng góp không thể đong đếm đối với công ty và toàn ngành”.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wikipedia

Những cáo buộc liên quan đến ông Jensen Huang là gì?

Các cáo buộc liên quan đến những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang.

Mối quan hệ đầu tiên được cho là với Alice Huang, cựu lãnh đạo của công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore, người bị cáo buộc từng làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Những cáo buộc này làm dấy lên các câu hỏi về an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh ông H Jensen Huang ủng hộ việc cho phép Nvidia bán chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Ngoài ra, vào hôm 11/11, báo The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, người báo cáo trực tiếp cho ông.

Thông tin về mối quan hệ thứ hai làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột lợi ích liên quan đến một lãnh đạo cấp cao.

Vì sao xuất hiện những lo ngại về an ninh quốc gia?

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Washington đang tranh luận về việc xuất khẩu chip AI tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc.

Ông Jensen Huang, 63 tuổi, đã dành nhiều năm vận động phản đối các biện pháp hạn chế bán chip Nvidia cho Trung Quốc.

Tháng 12/2025, Tổng thống Donald Trump phê duyệt việc xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc, bất chấp những lo ngại rằng công nghệ này có thể giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực trí tuệ nhân tạo (AI).

Chip H200 có sức mạnh xử lý cao gấp khoảng 6 lần so với dòng H20 trước đây được cung cấp cho khách hàng Trung Quốc.

Hoạt động xuất khẩu phải tuân thủ các quy định kiểm tra của Mỹ, giới hạn về số lượng hàng xuất khẩu, hạn chế sử dụng cho mục đích quân sự và mức thuế 25%.

Theo phóng viên Osama Bin Javaid của Al Jazeera, các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là đã đặt mua hơn 2 triệu chip H200, với tổng giá trị tiềm năng lên tới 54 tỷ USD, nhưng lưu ý rằng “đây là các đơn đặt hàng, không phải doanh số đã thực hiện”.

Những người chỉ trích lo ngại công nghệ này có thể giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về AI với Mỹ.

Các cáo buộc cũng làm dấy lên câu hỏi liệu những mối quan hệ cá nhân của ông Jensen Huang có thể khiến thông tin nhạy cảm bị lộ hay không.

Tuy nhiên, ông Bin Javaid nhấn mạnh: “Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy ông ấy cố ý hỗ trợ Bắc Kinh hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm”.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng tuyên bố không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia đã bị tổn hại.

Bà Colette Kress, Giám đốc điều hành tạm quyền mới của Nvidia, là ai?

Theo Al Jazeera ngày 13/11, bà Kress giữ chức Giám đốc tài chính Nvidia từ tháng 9/2013 và phụ trách hoạt động tài chính của nhà sản xuất chip trong giai đoạn công ty tăng trưởng mạnh.

Trong thời gian bà Kress làm việc tại Nvidia, doanh thu hằng năm của công ty tăng từ 4,13 tỷ USD trong năm tài chính 2014 lên 215,9 tỷ USD trong năm tài chính 2026.

Trước khi gia nhập Nvidia, bà Kress từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại Texas Instruments, Microsoft và Cisco.

Bà Kress có bằng cử nhân tài chính của Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Southern Methodist.

Theo Forbes, bà Kress cũng nằm trong số những phụ nữ tự thân giàu có nhất nước Mỹ.

Trong tuyên bố sau khi được bổ nhiệm, bà Kress khẳng định cam kết tiếp tục phát triển trên nền tảng mà ông Jensen Huang đã xây dựng trong 33 năm qua.

Bà Colette Kress có trở thành CEO chính thức của Nvidia không?

Hiện vẫn chưa rõ.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm bà Kress làm Giám đốc điều hành tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, đồng thời xem xét cả các ứng viên nội bộ và bên ngoài công ty.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất cựu CEO Apple, ông Tim Cook làm người kế nhiệm ông Jensen Huang.

Trong bài đăng trên Truth Social tối 12/11, Tổng thống Trump ca ngợi những đóng góp của ông Jensen Huang tại Nvidia và cho rằng ông Cook là người phù hợp để thay thế.

Ông Trump viết: “Một huyền thoại thay thế một huyền thoại”.

Ông Cook đã rời vị trí Giám đốc điều hành Apple vào tháng 9 và hiện giữ chức Chủ tịch điều hành của công ty.

Trao đổi với Al Jazeera, chuyên gia công nghệ và an ninh mạng Ritesh Kotak cho rằng việc lựa chọn CEO tiếp theo của Nvidia sẽ do hội đồng quản trị công ty quyết định.

Chuyên gia Kotak cho rằng: “Cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về hội đồng quản trị”, đồng thời chỉ ra những khác biệt giữa Apple, doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh công nghệ tiêu dùng, và Nvidia, công ty cung cấp chip vận hành phần lớn ngành công nghiệp AI.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Cook quan tâm đến vị trí này.

Các bên phản ứng như thế nào?

Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ ông Jensen Huang trước những cáo buộc.

Đưa tin từ Nhà Trắng, phóng viên Alan Fisher của Al Jazeera cho biết ông Trump đã đưa ra những lời bảo vệ “rất mạnh mẽ” đối với nhà sáng lập Nvidia, người từng tháp tùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm.

Ông Trump cho biết gần đây mới biết về vụ bê bối bị nghi liên quan đến hoạt động gián điệp, mặc dù một số thông tin cho rằng ông đã được báo cáo về những cáo buộc này trước chuyến đi.

Theo phóng viên Fisher, Tổng thống Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với thêm nhiều câu hỏi về “ông đã biết những gì và biết từ khi nào”.

Trong khi đó, việc ông Jensen Huang rời vị trí đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của Nvidia.

Chuyên gia Kotak cho rằng ông Jensen Huang là “thuyền trưởng đã lèo lái con tàu này từ đầu những năm 1990” và sau khi ông Jensen Huang từ chức thì “đây là một vị trí để lại khoảng trống rất lớn mà người kế nhiệm phải lấp đầy”.

Theo chuyên gia Kotak, việc từ chức có thể gây ra tâm lý bất ổn trong đội ngũ nhân viên và khách hàng của Nvidia.

Ông nhận định: “Nếu bạn là Nvidia, là nhân viên hay khách hàng của công ty, tôi nghĩ lúc này bạn đều sẽ cảm thấy lo lắng”.

Clement Delangue, CEO của Hugging Face, công ty mà Nvidia đã đồng ý mua lại, tái khẳng định cam kết đối với AI mã nguồn mở sau khi ông Jensen Huang từ chức.

Trong khi đó, Lloyd Blankfein, cựu CEO của Goldman Sachs, đã chia sẻ suy nghĩ về sự ra đi của ông Jensen Huang trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Ông Blankfein viết: “Thật buồn cho Jensen. Đúng là một bi kịch kiểu Shakespeare”, đồng thời trích dẫn câu nói của cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle: “Các nghĩa trang đầy những người từng được coi là không thể thay thế”.

Sự ra đi của ông Jensen Huang cũng đặt ra những câu hỏi về tương lai rộng lớn hơn của ngành công nghiệp AI. Nvidia không chỉ là nhà cung cấp chip lớn mà còn đầu tư vào các doanh nghiệp xây dựng và cho thuê hạ tầng điện toán AI.

Công ty cũng đang chuẩn bị đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào nhà phát triển AI Anthropic trong khuôn khổ kế hoạch niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán, dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Việc Jensen Huang rời vị trí CEO sau 33 năm lãnh đạo đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Nvidia, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo. Trong khi những nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia vẫn cần được làm rõ, thách thức trước mắt của Nvidia là bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì niềm tin của nhà đầu tư và lựa chọn người kế nhiệm có khả năng tiếp tục chiến lược phát triển của công ty.