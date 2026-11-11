Toàn cảnh vụ bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả, thu 462 tỷ đồng, hối lộ 17,1 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, Công ty Vietlink sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình giả, thu hơn 344 tỷ đồng. Năm 2025, hoạt động này được chuyển sang Công ty An Phú, sản xuất và bán thêm 226.500 bình, thu gần 118 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc đã chi hơn 17,1 tỷ đồng hối lộ nhóm điều hành Công ty Phương Nam để các sản phẩm không đạt chất lượng vẫn được kiểm định, cấp giấy chứng nhận. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỷ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2,2 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát hiện từ đơn tố giác của người dân vào tháng 9/2025 sau khi mua bình chữa cháy nhưng không thể dập lửa.