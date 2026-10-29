Toàn cảnh vụ 2 tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha, 69 người chết

Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang 3 ngày, từ 29-31/10, để tưởng niệm các nạn nhân. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn có thể xuất phát từ cả sự cố hệ thống máy tính lẫn sai sót của con người. Ảnh: Elpais.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách bị hất khỏi ghế, va vào nhau bên trong các toa tàu. “Một số người bị hất tung lên không trung. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Một con tàu khác đã đâm vào toa chúng tôi", một hành khách chưa hết sợ hãi nói. Ảnh: Reuters.

Jesús Jerónimo, một hành khách đi tàu, cho biết: "Có rất nhiều người bị thương nặng, hoảng sợ và khóc". Trong hình là một người đàn ông được an ủi khi đang ngóng tin người vợ mất tích. Ảnh: Reuters.

Josimar Medina, du khách người Peru, đang cùng bạn gái di chuyển từ Madrid đến Seville, nhớ lại: “Tôi bị hất văng lên không trung và cố tìm bạn gái. Cô ấy cũng bị văng trong cú va chạm”. Cả hai nhận ra mình may mắn sống sót giữa khung cảnh nhiều hành khách bị thương nặng. Trên người Medina vẫn còn dính máu của một hành khách trẻ tuổi mà anh đã giúp đưa đến nơi an toàn. Ảnh: The Guardian.

"Tôi cảm thấy như mình được sống lần thứ hai. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi rất biết ơn vì may mắn sống sót", Arabella Barilea, người Philippines hiện sống ở Dubai, đi trên tàu Iryo, nói. Ảnh: RTVE.

Một nữ hành khách kể một toa tàu bốc cháy, ở toa khác có người mắc kẹt và hoảng loạn. Tại toa tàu chịu ảnh hưởng nặng nhất, nhiều người bị vùi dưới đống đổ nát. “Tôi thấy nhiều người bị thương, người bê bết máu, người mất tay chân. Có người bị thương nghiêm trọng từ ngực trở xuống”, Medina nhớ lại. Ảnh: Elpais.

Chỉ vài giờ sau tai nạn, Urda trở thành hiện trường ứng phó khẩn cấp. Một trung tâm thể thao địa phương được trưng dụng làm nơi phân loại và sơ cứu nạn nhân. Xe hơi, xe tải và phương tiện cứu hộ từ vùng Castilla-La Mancha và khu vực Madrid lân cận nối đuôi nhau trên các tuyến phố. Các đội cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của những toa tàu Iryo bị hư hại nặng. Ảnh: Elpais.

Hàng chục xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, trực thăng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha đã dựng nhiều lều để phục vụ chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Ảnh: Elpais.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 500 nhân viên cứu hộ và ứng phó khẩn cấp được triển khai đến hiện trường, cùng ít nhất 3 trực thăng và nhiều thiết bị bay không người lái. Ảnh: Elpais, EFE.

Trung tâm cấp cứu tại thị trấn Urda, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 8 km, đang tiếp nhận hàng chục người bị thương. Nhà chức trách xác minh danh tính để đưa họ đến bệnh viện hoặc bàn giao cho người thân, tùy tình trạng sức khỏe. Ảnh: Elpais.

Thủ tướng Pedro Sánchez phát biểu tại hiện trường hôm 28/10, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với gia đình các nạn nhân: "Hôm nay, Tây Ban Nha chìm trong tang thương. Cả đất nước đang chịu tang. Trong cùng một năm, chúng ta đã phải hứng chịu hai thảm kịch nghiêm trọng liên quan đến đường sắt cao tốc". Ông gửi lời động viên tới những người bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết điều tra tới cùng vụ tai nạn. Ảnh: Elpais.

Ông Juan Manuel Moreno Bonilla, Chủ tịch Chính quyền khu vực Andalusia, cùng các quan chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân trước Cung điện San Telmo ở Seville tối 28/10. Thủ tướng Sánchez nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tập trung cứu người sống sót, chăm lo cho các nạn nhân và thân nhân, đồng thời hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Ảnh: Elpais.

Công tác nhận dạng các nạn nhân đang được triển khai, song danh tính chưa thể xác định ngay. Nhà chức trách lo ngại vẫn còn nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong toa tàu Iryo. Ảnh: Elpais.

Hành khách chờ đợi thông tin tại ga Atocha sau vụ tai nạn tàu hỏa ở Urda (Toledo). Ảnh: Elpais.

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha làm việc xuyên đêm tại hiện trường vụ va chạm ở Urda (Toledo), để di dời hai toa tàu Iryo đã nát vụn sau va chạm với tàu AVE.

Một số toa của tàu cao tốc Renfe bị nghiêng sang một bên sau cú va chạm. Ảnh: EFE

Sai lầm khiến hai tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha Nhà chức trách Tây Ban Nha nhận định vụ hai tàu cao tốc đâm nhau ngày 28/10 có thể bắt nguồn từ cả sự cố hệ thống máy tính lẫn sai sót của con người, khiến 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.