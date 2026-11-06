Toàn cảnh vị trí dự kiến làm ga ngầm cạnh Đầm Hồng của tuyến metro số 10 TP Hà Nội

Tổng mặt bằng ga số S10.16. (Kèm theo hồ sơ lấy ý kiến).

Vừa qua, UBND phường Khương Đình, TP Hà Nội đã niêm yết công khai hồ sơ tổng mặt bằng ga nhà ga S10.16 của tuyến đường sắt đô thị số 10: kết nối Võ Chí Công - vành đai 3 - vành đai 2,5 - Time City - Cổ Loa để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. (Sơ đồ ga S10.16 trong đồ họa màu cam mang tính chất tương đối).

Đây là một trong những nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội khởi công vào tháng 6/2026. Liên danh nhà thầu của dự án là Vinhomes và SGC.

Về vị trí cụ thể, nhà ga S10.16 được bố trí ngầm ở dọc tuyến vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng; đối diện là dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ) đang xây dựng. Khu vực này thuộc địa bàn hai phường Khương Đình và Phương Liệt.

Theo phương án thiết kế, ga ngầm này có diện tích mặt bằng theo chỉ giới đường đỏ là 9.968 m2, tối đa 3 tầng hầm, 2 lối lên xuống, kích thước ke ga đón trả khách rộng khoảng 11,86 m, dài 130 m.

Cửa lên xuống số 1 của nhà ga sẽ được bố trí tại khu vực nằm giữa Nhà tang lễ quận Thanh Xuân và Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân đang xây. Cửa lên xuống số 2 được bố trí ở trên khu đất thí điểm nhà ở thương mại của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO); dự án khu nhà ở này có diện tích 6,6 ha, với số vốn 2.900 tỷ đồng.

Về dự án vành đai 2,5, đoạn tuyến Đầm Hồng - quốc lộ 1A hiện đã hoàn thành, các đoạn tuyến còn lại vẫn đang được xây dựng. Cách nơi bố trí nhà ga hơn 200 m theo trục vành đai 2,5 về phía đông nam là Khu đô thị Định Công.

Theo quy hoạch Phân khu đô thị H2-3 TP Hà Nội được phê duyệt năm 2015, tại khu vực giữa dự án nhà tang lễ và Bệnh viện Đa khoa là vị trí tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài đi qua.

Những khu dân cư ven Đầm Sòi và Đầm Hồng trở ra đường vành đai 2,5 cũng được định hướng sẽ di dời để nhường chỗ cho đất cây xanh, khu vực này sẽ được thực hiện theo dự án riêng trình cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận. Theo dự thảo Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đây cũng nằm trong khu vực tái thiết toàn diện với nhà riêng lẻ thấp tầng và chung cư cũ.

Khu vực từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn trở xuống hồ Định Công cũng đã được TP Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía bắc và tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công. Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 135,76 ha, dân số quy hoạch dự kiến khoảng 24.000 - 26.000 người.

Vị trí dự kiến làm ga ngầm S10.16 trên trục vành đai 2,5.