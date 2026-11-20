Tổng mặt bằng nhà ga S10.10. (Kèm theo hồ sơ lấy ý kiến).

Vừa qua, TP Hà Nội đã niêm yết công khai hồ sơ tổng mặt bằng nhà ga S10.10 của tuyến đường sắt đô thị (metro) số 10: kết nối Võ Chí Công - vành đai 3 - vành đai 2,5 - Time City - Cổ Loa để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. (Vị trí nhà ga được thể hiện tương đối trong sơ đồ màu cam).

Đây là một trong 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội khởi công vào tháng 6/2026. Liên danh nhà thầu của dự án là Vinhomes và SGC.

Về vị trí cụ thể, nhà ga S10.10 nằm ở khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, thuộc địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Ga được bố trí ngầm dọc đường Lê Quang Đạo, đoạn vòng xuyến đối diện trường đua F1.

Hiện trạng xung quanh nhà ga vẫn còn nhiều khu đất trống chưa đưa vào sử dụng.

Lối lên xuống ga ngầm sẽ được bố trí ở bãi đỗ xe hiện hữu của trường đua F1 và khu đất trống ở phía đông bắc của nhà ga.

Cách vị trí nhà ga s10.10 khoảng 800 m về phía bắc, đoạn ngã tư Lê Đức Thọ - Tân Mỹ - Tân An Bình là nơi dự kiến làm nhà ga S10.9.

Sau khi rời ga S10.10, hướng tuyến metro số 10 sẽ rẽ sang đường Mễ Trì, đi qua các dự án bất động sản như Golden Palace và The Manor - Hà Nội, rồi đặt nhà ga S10.11 tại nút giao Mễ Trì - Phạm Hùng.

Dọc theo phố Lê Quang Đạo xuống phía đông nam chưa đầy 900 m là công viên Mễ Trì và dự án The Matrix Premium, The Matrix One.

Theo bản đồ quy hoạch phân khu H2-2 được phê duyệt năm 2015, khu đất đối diện trường đua F1 qua đường Lê Quang Đạo được quy hoạch làm sân đua xe đạp lồng chảo. Cùng với đó, sẽ có một tuyến đường sẽ mở từ đường Lê Quang Đạo sang khu vực Đình Thôn, đoạn tòa nhà MHDI.

Vòng xuyến đối diện trường đua F1.