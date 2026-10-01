Toàn cảnh Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

Diện mạo đường Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây Đường Vành đai 2,5 đoạn qua Tây Hồ Tây (Hà Nội) đã thông xe kỹ thuật. Đoạn đường dài 582 m được trải nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và cây xanh.

Dự án đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), khởi công từ tháng 1/2021, thời gian thi công dự kiến 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, công trình đã đình trệ nhiều năm.

Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Xuân Đỉnh dài khoảng 582m, có vai trò kết nối giữa khu đô thị Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn và Nam Thăng Long. Đồ hoạ: Đinh Hà.

Dự án thu hồi tổng cộng khoảng 28.318 m2 đất, tác động đến 98 hộ dân. Đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, giúp các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Sau khoảng 3 tháng thi công, toàn bộ tuyến dài khoảng 582 m cơ bản được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Với mặt cắt ngang 50 m, gồm nhiều làn xe cơ giới, dải phân cách cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tuyến đường góp phần thay đổi diện mạo khu vực Tây Hồ Tây.

Ghi nhận chiều 29/9, nhiều phương tiện đã lưu thông trên đoạn Vành đai 2,5 dài 582 m mới được thảm nhựa đường và kẻ vạch phân làn.

Tại nút giao đoạn tuyến Vành đai 2,5 với phố Đỗ Cao Mại, đơn vị thi công lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông mới.

Dọc tuyến Vành đai 2,5 mới thông tuyến kỹ thuật, các hạng mục cây xanh, chiếu sáng và vỉa hè đang dần hoàn thiện, góp phần hình thành cảnh quan đô thị đồng bộ.

Trên công trường, nhiều công nhân được bố trí thành nhiều tổ để nhanh chóng hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, cảnh quan cùng một số hạng mục phụ trợ. Phần việc còn lại dự kiến sớm hoàn tất để tuyến đường được đưa vào khai thác chính thức.

Các hạng mục phụ trợ dọc tuyến gồm vỉa hè, cáp kỹ thuật, đường ống hạ tầng và hệ thống thoát nước đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kết nối đồng bộ khi công trình đưa vào khai thác.

Dải phân cách dọc tuyến được trồng hoa và cây xanh. Sau khi mặt đường hoàn thành thảm nhựa, công nhân tiến hành tưới nước cho hàng cây, cỏ mới trồng.

Hệ thống trụ đèn chiếu sáng dọc tuyến đã được lắp đặt, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Khi hoàn thiện đồng bộ, tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh sẽ tăng cường liên kết giữa Khu đô thị Tây Hồ Tây, khu Ngoại giao đoàn và Nam Thăng Long. Tuyến cũng mở thêm hướng di chuyển từ phía Tây Hồ Tây ra các trục đường lớn, qua đó giảm tải cho một số nút giao lân cận.