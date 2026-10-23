Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 3,5 Hà Nội

Khoảng 15km đã hoàn thành, đưa vào khai thác, trong khi hàng loạt dự án cầu, nút giao và đoạn tuyến mới đang đồng loạt triển khai, từng bước tạo nên tuyến vành đai giao thông dài khoảng 53km.

Vành đai 3,5 Hà Nội là tuyến giao thông trục chính đô thị dài khoảng 53km, mặt cắt ngang 42-80m. Tuyến đường kéo dài từ cầu Ngọc Hồi đến cầu Thượng Cát, kết nối hàng loạt trục giao thông quan trọng như Pháp Vân, Xa La - Thanh Hà, trục phía Nam, quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và quốc lộ 32.

Toàn tuyến được chia thành 9 đoạn với tiến độ đầu tư khác nhau.

Đến nay, khoảng 15km đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Nổi bật là đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường trục phía Nam dài khoảng 9,5km, quy mô 6 làn xe. Tuyến đường đã hình thành rõ nét giữa các khu đô thị mới, kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Quang Trung, Thanh Bình và Lê Quang Đạo kéo dài.

Vành đai 3,5 được thiết kế với mặt cắt ngang 42-80m, quy mô 6 làn xe.

Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận xã Hoài Đức đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường trục phía Nam dài khoảng 9,5km hiện đã cơ bản hình thành.

Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Một trong những hạng mục quan trọng trên tuyến là nút giao giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4-2025 với thiết kế gồm hầm chui, hầm hở và hệ thống cầu nhánh tuabin trên cao. Hiện, các nhà thầu đang tích cực thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.

Nút giao Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và quốc lộ 32. Công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa các tuyến vành đai và các trục hướng tâm.

Ở phía Bắc tuyến, đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km đang được triển khai xây dựng kết hợp giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.495 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, quy mô mặt cắt ngang 60m và kết nối với quốc lộ 32 tại khu vực cụm công nghiệp Lai Xá.

Hiện dự án vẫn vướng mặt bằng đoạn cụm công nghiệp Lai Xá.

Song song với tuyến đường, dự án cầu Thượng Cát vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình dài hơn 5,2km, thiết kế 8 làn xe theo dạng cầu dây văng; trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km, đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780m. Trong ảnh là tuyến đường vành đai 3,5 kết nối với cầu Thượng Cát đang được triển khai xây dựng.

Đoạn tuyến Vành đai 3,5 trên địa bàn phường Thượng Cát đang được san lấp mặt bằng để triển khai xây dựng. Hiện, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chờ tiếp nhận thêm mặt bằng sạch để triển khai những hạng mục còn lại của dự án.

Sau khi hoàn thành và khép kín, Vành đai 3,5 được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông chiến lược, giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Bắc và phía Nam Thủ đô.