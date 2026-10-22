Toàn cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km với tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng được khởi công vào tháng 12/2025.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Ghi nhận của Người Đưa Tin sau gần 1 năm thi công, những ngày này, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn xã Đông Anh hướng lên khu vực đường dẫn cầu Tứ Liên.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.

Đoạn đường xây mới dài 7km, rộng 120m có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối tại vị trí nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3.

Đoạn đầu tư mở rộng lên 120m đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 dài 6,55km kết nối từ đoạn 1 đến nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Theo ghi nhận, máy móc và nhân lực được nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công trải đều toàn tuyến.

Công việc được công nhân tiến hành khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14m, dài 2,5km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Những trụ cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê đã cơ bản hoàn thành.

Dự án tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được nghiên cứu, triển khai với tầm nhìn dài hạn.

Hình ảnh thi công khoan cọc nhồi đường dẫn cầu Tứ Liên đoạn qua quốc lộ 3.

Khi hoàn thành sẽ là tuyến đường kết nối hiện đại với thời gian di chuyển nhanh nhất, thuận tiện nhất từ Thủ đô Hà Nội đến Sân bay Gia Bình, góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho Sân bay Nội Bài

Đồng thời, dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, hành lang dọc hai bên tuyến đường là các khu đô thị hiện đại với hệ sinh thái đồng bộ, song hành thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics thông minh, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.