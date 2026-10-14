Toàn cảnh tuyến đường hơn 1.300 tỷ đồng ở Lào Cai, mở lối giao thương vùng cao

Tuyến đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong hai tuyến thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 6.000 tỷ đồng. Riêng tuyến này dài khoảng 53km, điểm đầu tại nút giao IC14 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, điểm cuối giao với quốc lộ 32. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương vùng cao.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai (khu vực tỉnh Yên Bái trước đây), tuyến TL175 đi qua địa phận Văn Yên và Văn Chấn, với ba gói thầu xây lắp XL09, XL10 và XL11 thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng giá trị ba gói thầu là 1.386,891 tỷ đồng.

Gói thầu XL09, đoạn Km0+000 - Km20+000 có giá trị hợp đồng hơn 319 tỷ đồng do liên danh Công ty Hải Phong - Công ty Hoàng Kim thi công. Công trình đã hoàn thành và được bàn giao quản lý, khai thác từ tháng 7/2025.

Tiếp đó, gói thầu XL10, đoạn Km20+000 - Km36+900 có giá trị hợp đồng hơn 455 tỷ đồng do liên danh Công ty Thành Công - Công ty 471 - Công ty Minh Dũng thực hiện. Gói thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng chính, song vẫn phải tiếp tục sửa chữa, khắc phục những vị trí hư hỏng, sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão năm 2026.

Đáng chú ý, tại gói thầu XL10 hiện có 8 vị trí bị ảnh hưởng bởi sạt lở do mưa bão, công tác xử lý gặp khó khăn khi người dân cản trở, không cho nhà thầu triển khai hót dọn đất đá. Tình trạng này ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người, phương tiện lưu thông qua khu vực.

Để triển khai các gói thầu XL 09, XL 10, XL 11, lực lượng thi công được bố trí với quy mô lớn, ba gói thầu có tổng cộng 9 chỉ huy trưởng, 40 cán bộ kỹ thuật, 165 công nhân kỹ thuật và 900 lao động phổ thông theo bảng huy động nhân sự. Hệ thống thiết bị phục vụ thi công cũng được huy động đa dạng, gồm 70 máy xúc, 50 máy ủi, 150 xe ô tô vận chuyển, 35 lu rung, 48 lu bánh thép, 50 lu bánh lốp cùng các loại máy rải, máy san và thiết bị chuyên dụng khác.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 1.668 hộ, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 152ha. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Theo ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nếu như năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2026, con số này đã tăng lên 56 triệu đồng/người/năm.

Với người dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai phấn khởi khi tuyến đường TL175 được đầu tư xây dựng, giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn trước. Nếu như trước đây, đường sá khó khăn khiến việc đưa nông sản ra thị trường mất nhiều thời gian, chi phí vận chuyển cao, thì nay, các phương tiện có thể tiếp cận thuận tiện hơn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, tuyến đường còn giúp người dân kết nối với các địa phương lân cận, mở rộng cơ hội giao thương, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Ông Trần Nhật Phong, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng cho biết: "Với các gói thầu đã cơ bản hoàn thành, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là tập trung khắc phục những tồn tại, xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở, bảo đảm chất lượng và an toàn trước khi bàn giao, khai thác. Việc tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trên tuyến TL175 sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao điều kiện đi lại của người dân và tăng cường kết nối giao thông tại khu vực miền núi phía Bắc. Đây cũng là bước quan trọng để công trình phát huy giá trị lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

Tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Mỏ Vàng, Tân Hợp... Dọc hai bên tuyến đường, nhiều ngôi nhà khang trang, trị giá hàng tỷ đồng đã được xây dựng, minh chứng cho sự chuyển biến trong đời sống kinh tế của người dân. Đường sá thuận lợi giúp việc vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Hà Thắng