Trong không gian phát triển mới, Ninh Bình có gần 90km bờ biển cùng hệ thống cửa sông, bãi triều, rừng ngập mặn và nhiều khu vực có lợi thế phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển.

Hạ tầng giao thông của tỉnh Ninh Bình ngày càng đồng bộ

Trên cơ sở khai thác hiệu quả những tiềm năng này, tỉnh định hướng tổ chức không gian phát triển theo các trụ cột gồm công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản gắn với chế biến. Trong đó, công nghiệp, cảng biển và logistics được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực ven biển.

Trong đó, Khu kinh tế Ninh Cơ được xác định là một trong những trung tâm phát triển quan trọng, gắn với mạng lưới khu công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và đô thị ven biển.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với các tuyến giao thông huyết mạch và tạo động lực thu hút đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh, giai đoạn 1.

Điểm đầu (trái) và điểm cuối (phải) dự án xây dựng tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh

Theo quyết định được phê duyệt, tuyến đường có chiều dài 8,943km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 20,5m. Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, có diện tích sử dụng đất khoảng 35ha.

Điểm đầu dự án khu vực trạm đèn Lạch Giang, chạy dọc theo đê biển, song song với Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

Điểm cuối dự án kết nối với Tổ hợp Nhà máy thép Xanh Xuân Thiện (trái) và Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện (phải) nằm trong Khu Kinh tế Ninh Cơ

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.979 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 1.566,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 271,4 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại được bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các chi phí khác.

Điểm đầu tuyến tại Km 0+000, giao với ĐT490 (khoảng Km 46+200); điểm cuối tại Km 8+943, giao với đê tả Đáy.

Hướng tuyến khoảng 4km đầu cơ bản đi dọc trong đê biển

Hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch được phê duyệt, đi dọc phía trong đê biển, song song với đường trục Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông và mương tiêu hiện trạng.

Đến khoảng Km 5+280, tuyến chuyển hướng đi song song về phía ngoài đê biển, tiếp giáp khu vực Tổ hợp Nhà máy thép Xanh Xuân Thiện trước khi kết nối với đê tả Đáy.

Đến nút giao đê biển và đường tỉnh 490C, hướng tuyến chuyển sang đi ngoài đê biển

Dự án có các hạng mục xây dựng cầu vượt kênh thoát nước Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông tại Km4+087, dài 33,1m, rộng 19m; các nút giao cùng mức và hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Km5+280 với đê biển và đường xã hiện hữu.

Bên cạnh đó, tuyến đường được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, hoàn trả các kênh mương bị ảnh hưởng, kết nối với đường giao thông dân sinh, xây dựng hè đường, hệ thống chiếu sáng, báo hiệu đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, kiểm soát chi phí, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

UBND xã Rạng Đông được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Một góc Khu kinh tế Ninh Cơ

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc - Nam (CT01), cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08) và mạng lưới giao thông liên vùng; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ các dự án đầu tư, khu cảng nước sâu. Qua đó, góp phần phát triển dịch vụ logistics, kinh tế biển, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.