Toàn cảnh tuyến đường gần 10.000 tỷ đồng vừa được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) có chiều dài 21,7km được thiết kế mặt cắt ngang đường rộng từ 50m đến 60m với tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỷ đồng.

Thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội, đến nay, 7/7 phường, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đủ 100% diện tích cho dự án. Công tác thi công đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục trên những vị trí đủ điều kiện.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài 21,7km đi qua 7 phường, xã. Theo đó, để thực hiện dự án, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872ha.

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội, đến nay toàn bộ 7 phường, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đủ 100% diện tích cho dự án.

Tuy nhiên, công tác thi công mới đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục trên những vị trí đủ điều kiện.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại đoạn qua địa bàn phường Chương Mỹ có chiều dài 3,658km, ngay sau khi có mặt bằng sạch vào đầu tháng 7, máy móc, nhân lực của nhà thầu đã bắt tay vào triển khai dự án.

Nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền đất.

Hình ảnh thi công nền đường…tại đoạn đi qua phường Chương Mỹ.

Tại buổi kiểm tra thực địa Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đối với các vướng mắc tại một số vị trí liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, trong đó đáng chú ý là tuyến cấp nước Xuân Mai và đường điện 220 KV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Đồng thời phải duy trì ổn định các dịch vụ thiết yếu, không để việc triển khai dự án làm gián đoạn cấp nước, cấp điện phục vụ người dân.

Đối với tuyến cấp nước Xuân Mai, các đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình thi công; trường hợp phát sinh sự cố phải kịp thời trao đổi, xử lý, bảo đảm an toàn hệ thống và tiến độ công trình.

Đối với đường điện 220 KV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương mời các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc, thống nhất phương án xử lý cụ thể, sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp nâng cao năng lực giao thông, tăng cường kết nối với các tỉnh phía Tây Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội.