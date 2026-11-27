Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 27/11, sau hơn bốn năm khởi công, toàn tuyến đường nối từ quốc lộ 30 đi đường tỉnh 845 (ngã ba Gò Tháp, xã Mỹ Quí) đã hình thành. Nhiều gói thầu đang cấp tập hoàn thiện nền đường, đến nay 27 cây cầu đã làm xong, chờ thảm nhựa kết nối với tuyến chính.

Tuyến đường có điểm đầu giao với QL30, tổng mức đầu tư hơn 2.180 tỷ đồng được khởi công tháng 7/2022. Qúa trình triển khai nhiều thời điểm phải giãn tiến độ, cùng với đó phải ưu tiên nguồn cát, đá xây dựng cho các dự án cao tốc, sân bay trong khu vực đồng loạt triển khai.

Lái xe lu Nguyễn Minh Đức, gói thầu 13 thuộc Công ty TNHH Tuấn Hiền cho biết: "Hàng ngày khi đá đưa về đến công trường, tổ xe cơ giới hoạt động liên tục, tăng ca ban đêm để kịp tiến độ hoàn thiện nền đường".

Tuyến đường băng qua những cánh đồng vùng Đồng Tháp Mười, sau hoàn thành mở thêm lộ trình lưu thông rút ngắn lộ trình, tăng kết nối giao thông vùng.

Tại gói thầu 15, xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp trên công trường, tăng tốc thi công trong những ngày cuối năm.

Anh Trần Bảo Hoàng, Phó chỉ huy trưởng thi công gói thầu 15 cho biết, gói thầu đang giai đoạn hoàn thiện, nhà thầu đang tập kết vật liệu. "Đơn vị đang tăng cường điều động thêm thiết bị, xe cơ giới làm việc đến 21h đêm, quyết tâm hoàn thành tuyến chính cuối tháng 12 này", anh Hoàng chia sẻ.

Kỹ sư Trương Khắc Hiền, nhân viên kỹ thuật gói thầu số 20 Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết đơn vị phụ trách đoạn tuyến đoạn qua hai xã Ba Sao, Mỹ Qúi (tỉnh Đồng Tháp). "Hiện chúng tôi đang tiếp tục tập kết vật liệu về công trường để thi công lớp mặt đường, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026", kỹ sư Hiền nói.

Theo các nhà thầu, nguồn vật liệu đá cấp phối, các loại đá hoàn thiện nền đường vẫn đang là thách thức lớn. Giá tăng cao, các mỏ cung ứng nhỏ giọt ảnh hưởng kế hoạch triển khai thi công hoàn thiện, thông xe toàn tuyến.

Tại gói thầu 21, ông Ngô Roãn Hồng, Phó TGĐ Công ty CP Công trình 207 cho biết, đến tháng 4/2026, nhà thầu đã nhận được toàn bộ mặt bằng qua rừng tràm. Hiện khó khăn nhất là nguồn vật liệu đá. "Nhà thầu xác định lỗ nặng do giá vật liệu đá tăng cao nhưng cố gắng sớm hoàn tất gói thầu. Tuy nhiên nguồn cung ứng các loại đá từ các mỏ An Giang, Đồng Nai rất hạn chế, hiện sà lan đang nằm chờ một tuần mà chưa thấy đá về...", ông Hồng cho hay.

Ông Nguyễn Cư Trinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tại dự án đã đạt hơn 67% sản lượng thi công. Theo kế hoạch sẽ có bốn gói thầu xong vào cuối năm nay, dự kiến các gói thầu còn lại sẽ được gia hạn thêm thời gian thi công, thông xe toàn tuyến trong năm 2027.