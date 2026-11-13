Toàn cảnh sự cố toàn cầu khiến Microsoft tê liệt nhiều dịch vụ tại 74 quốc gia

Ngày 12/11/2026, sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn trên toàn cầu. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Microsoft cho biết mới chỉ đạt được tiến triển hạn chế trong việc khôi phục các dịch vụ làm việc phổ biến nhất, hơn 12 giờ sau khi sự cố trên diện rộng khiến Outlook ngừng hoạt động, đồng thời gây gián đoạn Teams và Copilot tại 74 quốc gia.

Trong thông báo đăng trên trang theo dõi tình trạng dịch vụ vào sáng sớm 13/11, Microsoft cho biết đang giám sát hoạt động tại các khu vực để đánh giá tình trạng máy chủ và tìm cách cải thiện năng lực xử lý. Công ty đang rà soát hiệu suất máy chủ, kiểm tra các bản vá đã được triển khai và xác nhận chúng hoạt động đúng sau khi hoàn tất khởi động lại hạ tầng.

Sự cố ảnh hưởng tới hàng chục quốc gia

Trục trặc với các sản phẩm Microsoft bắt đầu vào khoảng 16 giờ GMT ngày 12/11 (23h cùng ngày theo giờ Việt Nam), khi người dùng liên tục phản ánh không thể truy cập Outlook – nền tảng thư điện tử của công ty. Chỉ trong khoảng một giờ, hệ thống theo dõi sự cố Downdetector đã ghi nhận báo cáo từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban đầu, Microsoft cho biết đang điều tra sự cố tại khu vực châu Mỹ, nhưng sau đó xác nhận người dùng ở bất kỳ khu vực nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Hạ tầng liên quan ghi nhận tình trạng quá tải tại nhiều khu vực, được cho là nguyên nhân góp phần gây ra lỗi kết nối.

Công ty sau đó thông báo một số máy chủ bất ngờ không thể hoạt động, trong khi tình trạng quá tải không xuất phát từ việc lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Sự cố kéo dài suốt ngày làm việc tại Mỹ và tiếp tục sang đêm. Đến sáng 13/11 tại châu Âu, vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, thậm chí một số máy chủ vừa được khôi phục lại tiếp tục gặp trục trặc.

Theo Downdetector, vào khoảng 7 giờ GMT ngày 13/11, nền tảng này đã nhận được ít nhất 43.000 báo cáo về sự cố Outlook từ người dùng tại 72 quốc gia. Con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Microsoft chưa công bố số lượng người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chuyên gia Walter Pasquarelli thuộc Trường Chính sách công Bennett, Đại học Cambridge, cho biết khoảng 430 triệu người đang sử dụng các dịch vụ của Microsoft. Ông nhận định tác động trước mắt của sự cố chủ yếu nằm ở nguy cơ gián đoạn liên lạc và trao đổi thông tin.

Một số hệ thống của chính phủ Singapore và Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng, cùng với hoạt động liên lạc tại Tòa án Tối cao Philippines. Tại Australia, cơ quan tình báo và Cảnh sát Liên bang nằm trong số những tổ chức gặp sự cố.

Outlook chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dùng không thể mở hộp thư thông qua trình duyệt, ứng dụng máy tính hoặc thiết bị di động; nhiều thư điện tử gửi đi cũng bị chậm trễ.

Một số dịch vụ khác cũng bị gián đoạn một phần. Ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Microsoft mà còn lan sang các nền tảng tích hợp của những công ty khác, trong đó có các doanh nghiệp AI như OpenAI và Anthropic.

Microsoft chưa xác định nguyên nhân

Microsoft chưa công bố nguyên nhân gốc rễ của sự cố, nhưng khẳng định đây không phải là kết quả của một cuộc tấn công mạng.

Ngày 13/11, công ty đang triển khai biện pháp đảo ngược một thay đổi trong hệ thống mạng, song chưa xác nhận liệu thay đổi này có phải nguyên nhân gây ra sự cố hay không.

Ông Charles Lamanna, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Copilot, Agents và Platform của Microsoft, cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ hoạt động phá hoại hoặc tấn công mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cũng cho biết Microsoft đã thông báo với ông rằng công ty không cho rằng mình đang đối mặt với một cuộc tấn công mạng. Theo ông Burke, sự cố có thể tương tự trường hợp CrowdStrike trước đây, khi một bản cập nhật gặp lỗi và gây ảnh hưởng trên diện rộng.

Các chuyên gia nhận định một trong những nguyên nhân có thể là lỗi kỹ thuật trong quá trình cập nhật hệ thống nội bộ. Một bản cập nhật được triển khai tới nhiều máy chủ có thể khiến chúng phải khởi động lại hoặc mất khả năng kết nối với nhau, thay vì cải thiện hoạt động như dự kiến.

Ông Walter Pasquarelli cũng cho rằng những dấu hiệu hiện có nghiêng về khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật, có thể liên quan đến hạ tầng, hệ thống tự động hoặc một sai sót trong quá trình vận hành. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy lưu lượng truy cập tăng đột biến do các hệ thống AI gây ra sự cố.

Nỗ lực khắc phục gặp khó khăn

Microsoft đã liên tục cập nhật tiến độ xử lý trên mạng xã hội X. Công ty tìm cách chuyển hướng lưu lượng truy cập khỏi những máy chủ bị ảnh hưởng, nhưng các biện pháp ban đầu chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Theo ông Pasquarelli, một số máy chủ không vượt qua được các bài kiểm tra tình trạng hoạt động tự động, khiến lưu lượng truy cập được chuyển sang những máy chủ khác. Điều này lại làm các máy chủ còn hoạt động bị quá tải.

Ông ví tình trạng này giống một tuyến đường có bốn làn xe nhưng bất ngờ chỉ còn hai làn, khiến lượng phương tiện dồn lại và cuối cùng gây tắc nghẽn toàn bộ hệ thống.

Chuyên gia Goodwins giải thích thêm rằng khi các máy chủ bị ngắt kết nối bắt đầu hoạt động trở lại, chúng phải đồng bộ dữ liệu và liên lạc với những máy chủ khác. Lượng yêu cầu kết nối dồn dập có thể khiến hệ thống tiếp tục quá tải, dẫn đến một vòng lặp gián đoạn.

Microsoft chưa đưa ra thời điểm cụ thể để khôi phục hoàn toàn các dịch vụ. Công ty cho biết người dùng có thể thấy dịch vụ hoạt động trở lại từng bước khi năng lực xử lý được phục hồi, thay vì tất cả cùng khôi phục một lúc.

Trong thời gian này, người dùng khó có thể tự khắc phục vì vấn đề nằm ở hệ thống máy chủ của Microsoft chứ không phải thiết bị cá nhân. Phiên bản Outlook trên máy tính vẫn có thể hiển thị những thư điện tử đã được tải xuống trước đó, trong khi các cuộc trò chuyện và cuộc gọi trên Teams phần lớn vẫn tiếp tục hoạt động.

Quan ngại về phụ thuộc công nghệ

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố lớn trong năm nay. Tháng 1/2026, Microsoft 365 từng ngừng hoạt động gần 10 giờ trên khắp Bắc Mỹ. Công ty khi đó cho biết nguyên nhân liên quan đến lưu lượng dịch vụ lớn kết hợp với năng lực xử lý bị suy giảm trong quá trình bảo trì.

Cuối tháng 8, hàng nghìn người dùng Outlook trên toàn cầu cũng không thể truy cập hộp thư. Những sự cố tương tự từng xảy ra với nhiều tập đoàn công nghệ khác. T

Sự cố lần này xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy chủ quyền công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống máy chủ riêng và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Do chưa có những tập đoàn công nghệ quy mô lớn tương đương Mỹ, châu Âu hiện phụ thuộc đáng kể vào các doanh nghiệp Mỹ trong việc cung cấp dịch vụ số.

Theo chuyên gia Goodwins, những sự cố như lần này có thể làm gia tăng sức ép buộc các tổ chức châu Âu tìm kiếm giải pháp thay thế Microsoft, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng bảo vệ dữ liệu khi sử dụng dịch vụ của các công ty nước ngoài.