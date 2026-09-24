Toàn cảnh scandal PUBG khiến hai tuyển thủ Việt Nam bị cấm vĩnh viễn

Giải đấu PUBG Asia Stars 2026 khởi tranh vào giữa tháng 9/2026 vốn được kỳ vọng là sân chơi giao lưu đầy màu sắc giữa 48 tuyển thủ và nhà sáng tạo đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng quỹ thưởng hấp dẫn 70.000 USD.

Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy một tuần thi đấu, giải đấu nhanh chóng biến thành vụ khủng hoảng truyền thông chưa từng có trong lịch sử PUBG khu vực, khép lại bằng các án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn và những xung đột giữa KRAFTON, tuyển thủ cùng cộng đồng người hâm mộ.

Xung đột bị thổi bùng giữa người hâm mộ eSports Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, nhà phát hành đã không xử lý đủ tốt từ bước chuẩn bị sự kiện, ứng phó khi vấn đề phát sinh để làm hài lòng các bên, khiến vụ việc bị đẩy đi xa sự cố ban đầu.

KRAFTON nhận làn sóng tẩy chay từ cả người dùng hai nước. Cuối cùng, hãng game lựa chọn đưa ra hình phạt nặng nhất cho Himass và Tanvuu, đồng thời gần như dừng mọi hoạt động giải đấu tại Việt Nam.

Dòng thời gian

17/9

Soopi nêu cáo buộc

18–19/9

Himass, TanVuu xin lỗi

19/9

Đội Hàn Quốc rút khỏi giải

Sau đó

KRAFTON loại hai tuyển thủ

20/9

Xuất hiện cáo buộc ngược

21/9

Giải không xếp hạng chung cuộc

23/9

Công bố án phạt vĩnh viễn

Sau 23/9

Các đội phản đối án phạt

01

Nghi vấn gian lận

Vụ việc bắt đầu ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (17/9). Streamer nổi tiếng người Hàn Quốc Soopi bất ngờ lên tiếng tố cáo hai tuyển thủ hàng đầu Việt Nam là Himass (Lã Phương Tiến Đạt - thuộc Anyone’s Legend) và TanVuu (Trần Tấn Vũ thuộc GAM x TE), đã có hành vi "đá stream" (stream sniping), tức truy cập thông tin ngoài trận đấu để lấy lợi thế.

Thực tế, hành động này được thực hiện công khai trên buổi phát sóng của các thành viên đội Việt Nam, không lẩn tránh hay giấu giếm. Lý do phát sinh từ việc các người chơi này nhận định giải đấu giao hữu, mang tính chất giải trí, không chú trọng thành tích, nên có hành động mà về sau bị ban tổ chức xác định là sai luật.

Đáng chú ý, cả Himass và TanVuu đều là những cái tên lẫy lừng của PUBG Việt Nam khi vừa cùng đội tuyển quốc gia bước lên đỉnh cao thế giới tại PUBG Nations Cup (PNC) 2025. Lời cáo buộc từ Soopi lập tức châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội trên khắp các cộng đồng eSport trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm viết bài, các video tố cáo Himass và TanVuu trên kênh YouTube của Soopi đã thu về hàng triệu lượt xem.

Ngay trong hai ngày 18-19/9, Himass và TanVuu đã đăng tải lời xin lỗi công khai. Cả hai thừa nhận có mở khung chat ở màn hình phụ để tương tác với khán giả trong lúc thi đấu. Tuy nhiên, người chơi khẳng định không hề theo dõi trực tiếp hình ảnh stream của đối thủ để lấy vị trí, đồng thời cho biết họ tham gia giải với tâm lý giao lưu nhẹ nhàng và cho rằng quy định của giải đấu không cấm việc tương tác này.

Về phía KRAFTON, phản ứng ban đầu khá đơn giản khi chỉ đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật: tăng độ trễ (delay) của luồng phát sóng và thắt chặt giám sát. Ban tổ chức cũng chưa nêu tên người bị thay hoặc kết luận vi phạm cụ thể.

02

Phía người hâm mộ Hàn Quốc phản ứng

Tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát vào ngày thi đấu thứ 2 (19/9). Theo tờ Inven, Streamer Kim Sung-tae - thành viên của đội Hàn Quốc không đồng ý với cách xử lý của ban tổ chức và tuyên bố bỏ giải đấu trên kênh của mình. Ngay sau đó, toàn bộ 8 tuyển thủ và streamer đại diện khu vực cũng đồng loạt bỏ giải, từ chối thi đấu ngày 2 nhằm phản đối cách vận hành của KRAFTON.

Không chỉ các thành viên, làn sóng chỉ trích bắt đầu lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Từ phản ứng trong buổi stream của nữ tuyển thủ Soopi, người hâm mộ của cô bắt đầu tấn công nhà phát hành KRAFTON, hai người chơi Việt Nam là Himass và Tanvuu.

Đặc biệt, góc nhìn của phía fan Hàn Quốc với sự việc khác biệt với khán giả Việt Nam. Trên các diễn đàn, khán giả cho rằng hành vi đá stream của Tanvuu và Himass là sai luật hoàn toàn, nhưng không được xử lý nghiêm khắc. Ban tổ chức bị nghi ngờ bao che cho hai siêu sao từng vô địch PNC.

Vấn đề tranh cãi chính nằm ở cáo buộc vi phạm. Theo tuyển thủ Hàn Quốc Kim Sun-tae, KRAFTON khẳng định hai người chơi Việt Nam phải thừa nhận việc xem trộm video trực tiếp. Tuy nhiên, trong bài đăng của Himass và Tanvuu, họ cho biết chỉ đọc tin nhắn chứa thông tin cập nhật từ người hâm mộ, không xem màn hình ngoài.

Sức ép khổng lồ từ chủ nhà Hàn Quốc buộc KRAFTON phải hành động gấp. Nhà phát hành đã lập tức loại Himass và TanVuu khỏi PUBG Asia Stars 2026, đồng thời tước bỏ tư cách nhà đồng hành (PUBG Vietnam Partner) của cả hai.

Ngày thi đấu 3 (20/9) streamer Rambo - một thành viên khác của đội tuyển Việt Nam, cùng cộng đồng người xemxem xét lại ghi hình và đăng tải các hình ảnh nghi vấn chính Soopi cũng mở các cửa sổ khác trên máy tính trong lúc thi đấu. Tin đồn Soopi vội vã ẩn hoặc xóa video càng làm bùng lên nghi vấn về tính công bằng.

Tuy nhiên về sau, KRAFTON khẳng định các thông tin này không có căn cứ và chỉ hai tuyển thủ Việt Nam bị xác định có vi phạm.

Streamer Rambo tung bằng chứng Soopi mở nhiều cửa sổ cùng lúc.

Sự việc bị đẩy đi xa, thổi bùng bùng thành một cuộc tranh cãi gay gắt giữa cộng đồng người hâm mộ hai nước. Không ít khán giả Việt Nam và Hàn Quốc tràn vào các buổi livestream của Soopi và Himass để công kích. Có thời điểm, phiên phát sóng trực tiếp của tuyển thủ Việt Nam đã cán mốc hơn 600.000 người xem cùng lúc.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Soopi lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc ngược, tuyên bố bỏ livestream PUBG đồng thời yêu cầu KRAFTON trả lại tư cách PUBG Partner cho mình với lý do cô đã trở thành nạn nhân của tấn công mạng. Trước tình hình đó, chính Himass đã phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Việt Nam ngừng công kích streamer Hàn Quốc.

Tại quê nhà của PUBG, nhà phát hành chịu áp lực lớn từ cộng đồng. Thậm chí, có người đã gửi đơn kiến nghị lên Nhà Xanh, yêu cầu nhà chức trách vào cuộc. Sai sót tại giải đấu trở thành khủng hoảng kinh doanh khi cổ phiếu công ty sụt giảm, các nhà tài trợ như Beak-oek Coffee, NOGEAR, Kkanbu Chicken ngừng hoạt động quảng bá.

Nhận thấy tình hình phức tạp vượt mức, KRAFTON đưa ra quyết định chưa hủy bỏ hoàn toàn Ngày thi đấu thứ 3, tuyên bố không xếp hạng chung cuộc và chia đều quỹ tiền thưởng 70.000 USD cho các bên. Đến tối ngày 21/9, ông Yoon Soo-jin, quản lý PUBG Publishing đăng bài xin lỗi vì các vấn đề của giải đấu. Trong đó, nhà phát hành tập trung xoa dịu khán giả Hàn Quốc và streamer Soopi.

03

Án phạt vĩnh viễn và dư âm

Những ngày tiếp theo, hai bên tiếp tục khẩu chiến qua lại. Phía Hàn Quốc cho rằng KRAFTON thiếu minh bạch, khi bao che, xử lý hời hợt vi phạm của hai tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, nhà phát hành không rõ ràng thông tin, khiến streamer Soopi bị bắt nạt online. Công ty của nhà sáng tạo này cũng lên tiếng bảo vệ, tuyên bố điều tra và khởi kiện các nguồn tin bịa đặt.

Đến chiều 23/9, KRAFTON chính thức công bố án phạt đối với Himass và TanVuu do vi phạm nghiêm trọng chính sách vận hành. Cả hai bị khóa tài khoản vĩnh viễn và cấm thi đấu trọn đời tại mọi giải đấu PUBG eSports toàn cầu (PGC, PGS, PNC...).

Khác với nhận định ban đầu của giới streamer, người hâm mộ Việt Nam, rằng giải giao hữu, giải trí, cho phép "đá stream", KRAFTON viện dẫn quy định với game thủ chuyên nghiệp, cho biết đây là hành động không được phép. Đồng thời, điều lệ của PUBG Asia Star cũng không có điều khoản cho phép xem màn hình phụ hay đọc tin nhắn khi thi đấu. Himass và Tanvuu còn chịu tình tiết tăng nặng "cản trở trải nghiệm và quấy rối" và "lạm dụng".

HLV DJChip và TanVuu tham gia sự kiện của tựa game đối thủ Delta Force.

Đứng trước án phạt bị đánh giá là quá nghiêm khắc, hai tổ chức chủ quản là GAM x TE và Anyone’s Legend (AL) đã đồng loạt lên tiếng phản đối. Các đội tuyển chỉ ra rằng việc áp dụng mức phạt cấm thi đấu trọn đời cho sai phạm ở một giải đấu giao lưu là bất hợp lý. Cả hai tổ chức cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tuyển thủ gửi đơn giải trình, khiếu nại lên KRAFTON.

Quyết định từ phía KRAFTON tiếp tục thổi bùng làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ tại Việt Nam. Việc cấm vĩnh viễn hai người chơi giỏi nhất của một khu vực bởi một sai phạm/hiểu lầm ở giải đấu giao hữu giải trí bị đánh giá quá nặng, chưa từng có tiền lệ. Sự việc gây chú ý lớn, lan ra khỏi cộng đồng yêu thích eSports. Nhiều streamer người có sức ảnh hưởng như Độ Mixi, DJ Chip, Pewpew, Levi tuyên bố xóa game, ngừng hợp tác vĩnh viễn với KRAFTON.

Phía nhà phát hành Hàn Quốc trước khi tung ra án phạt đã âm thầm gỡ tiếng Việt khỏi trò chơi, hủy toàn bộ lịch thi đấu của giải quốc nội và đóng toàn bộ kênh truyền thông mà không thông báo gì.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, tuyển thủ eSports, chuyên gia theo dõi các giải đấu PUBG từ phương Tây, Trung Quốc hay Thái Lan đa phần tỏ ra bất ngờ với phán quyết. Họ cho rằng án phạt cho hành vi "đá stream" nên có, nhưng việc cấm vĩnh viễn hai siêu sao bởi hành vi ở giải giao hữu là quá nặng nề. Đồng thời, một số ý kiến nhận định nhà phát hành quá nặng tay Himass, Tanvuu, nhưng những vụ việc tương tự của game thủ Hàn Quốc lại được âm thầm bỏ qua.

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