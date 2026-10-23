Toàn cảnh sân bay Long Thành 2 tháng trước ngày khai thác thương mại

Người lao động hoàn thiện nhà để xe sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đến tháng 10/2026, đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Máy soi chiếu hành lý xách tay 3D được đưa đến công trường, sẵn sàng lắp đặt tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chuyên gia nước ngoài trao đổi với người lao động Việt Nam trong quá trình lắp đặt máy soi chiếu hành lý xách tay 3D tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Người lao động kiểm tra, lắp đặt các phần máy soi chiếu hành lý xách tay 3D tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Máy tự làm thủ tục đã được đưa đến công trường, sẵn sàng lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Máy móc đã được lắp đặt tại quầy làm thủ tục sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chuyên gia nước ngoài kiểm tra, cài đặt hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Người lao động hoàn thiện các hạng mục tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu cung cấp suất ăn, sửa chữa máy bay tại sân bay Long Thành đang hoàn thiện. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chạy thử hệ thống xử lý hành lý tại quầy làm thủ tục sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chạy thử hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hàng loạt máy móc, phương tiện được huy động nhằm đẩy nhanh xây dựng hệ thống giao thông nội cảng sân bay Long Thành, ảnh chụp tháng 10/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ga đến sân bay Long Thành đã hoàn thiện, hệ thống đèn được bật sáng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách sân bay Long Thành, ảnh chụp tháng 10/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hầm GSE phục vụ phương tiện mặt đất di chuyển dưới đường lăn và sân đỗ sân bay Long Thành mà không giao cắt trực tiếp với máy bay. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ 2 sân bay Long Thành, ảnh chụp tháng 10/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống thông gió nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thiện. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu vực đường dẫn vào trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được thảm nhựa. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành có hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS), quy mô lớn với tổng chiều dài băng chuyền khoảng 24km. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)