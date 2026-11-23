Ngày 30/10, HĐND TPHCM thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, định hình chiến lược phát triển mới sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với quy mô hơn 6.772km², quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết nối các vùng kinh tế, tài chính, công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh, mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng tầm vị thế thành phố trong khu vực và quốc tế.

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