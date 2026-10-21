Toàn cảnh quá trình hợp long cây cầu đi bộ đầu tiên qua sông Sài Gòn

Từ rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công bắt đầu di chuyển sà lan chở vòm thép đến vị trí hợp long. Kết cấu dài khoảng 187m, nặng khoảng 3.400 tấn được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng ở Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về công trường.

Quá trình đưa vòm thép vào vị trí được tính toán theo diễn biến thủy triều, tận dụng thời điểm nước tương đối ổn định để thuận lợi cho việc điều chỉnh kết cấu. Các tàu lai, hệ thống cáp neo và tời kéo phối hợp giữ ổn định sà lan, từng bước đưa nhịp cầu đến điểm kết nối giữa hai trụ.

Để triển khai hợp long, gần 300 cán bộ, kỹ sư của các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát túc trực tại công trường từ sáng sớm, phối hợp kiểm tra, căn chỉnh các hạng mục theo phương án kỹ thuật.

Đến khoảng 7h45, nhịp chính tiến sát điểm kết nối phía bờ trung tâm TP.HCM. Đúng 8h, những hồi còi tàu vang lên, pháo hoa được bắn chúc mừng thời khắc cầu đi bộ chính thức hợp long.

Sau thời điểm hợp long, các đơn vị tiếp tục triển khai công việc tại công trường. Công tác hàn nối, hoàn thiện các liên kết và kiểm tra kỹ thuật được thực hiện nhằm cố định kết cấu theo thiết kế.

Các phương tiện thủy tiếp tục hỗ trợ giữ ổn định sà lan trong quá trình chuẩn bị những công đoạn tiếp theo.

Ông Trần Văn Thi (đứng giữa), Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Xây dựng - đơn vị tư vấn quản lý dự án, cho biết việc hợp long kết cấu vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn trên sông Sài Gòn là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Ông đánh giá công trình thể hiện năng lực của các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công trong nước.

Theo ông Thi, sau hợp long, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, sơn và các hạng mục liên quan; đồng thời triển khai hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Thời gian hoàn thiện dự kiến khoảng 1–2 tháng, phấn đấu đưa công trình vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Khoảng 9h35 cùng ngày, lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức tại khu vực bến Bạch Đằng. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền thành phố, nhà tài trợ và các đơn vị tham gia dự án cùng nhìn lại cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai công trình.

Phát biểu tại lễ hợp long, ông Trương Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood, cho biết doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu nhằm tri ân người tiêu dùng, đồng thời bổ sung không gian công cộng cho người dân và du khách. Sau hợp long, Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân đã bám trụ xuyên đêm trên công trường, nỗ lực thi công, đưa dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đạt dấu mốc hợp long quan trọng.

Cầu đi bộ dài khoảng 720m, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm điểm tham quan, không gian dạo bộ và điểm nhấn kiến trúc mới cho TP.HCM.