Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh vụ thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai
Ngày 6/10, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai) tử hình về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Vụ án để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình các nạn nhân, đồng thời đặt ra yêu cầu phải quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện bạo lực trong đời sống.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toan-canh-phien-xet-xu-bi-cao-nguyen-duc-anh-vu-tham-an-3-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-169261007061508942.htm