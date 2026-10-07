Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh vụ thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai

Vụ án để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình các nạn nhân, đồng thời đặt ra yêu cầu phải quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện bạo lực trong đời sống.

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