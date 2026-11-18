Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), trong vụ án xảy ra tại dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh tại phiên tòa sáng 18/11.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Quang cảnh Chủ tọa phiên tòa công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng và trình chiếu trên màn hình lớn tại phiên tòa.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bị cáo Lê Thanh Thản trước bục khai báo.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng và trình chiếu trên màn hình lớn tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ) trước bục khai báo.

Bị cáo Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ) trước bục khai báo.

Bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ) trước bục khai báo.

Bị cáo Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) trước bục khai báo.

Bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) trước bục khai báo.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng và trình chiếu trên màn hình lớn tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo phía trước (bên trái) cùng hơn 110 bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên xét xử.