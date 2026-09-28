Toàn cảnh phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ 'chạy' giám định tâm thần

Hội đồng xét xử công bố khai mạc phiên tòa.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội có 3 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, bắt đầu từ 7h sáng nay các bị cáo được áp giải đến phiên tòa.

Tại phiên tòa, theo báo cáo của Thư ký phiên tòa, cả 65 bị cáo đều có mặt.

Quang cảnh phiên tòa.

Tòa cũng triệu tập các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Trong đó, 1 bị hại có mặt và rất đông người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt.

Đáng chú ý, trong vụ án có 65 bị cáo có tới 48 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là đối tượng giữ vai trò trung tâm trong đường dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi. Nguyễn Thị Mai Anh bị đưa ra xét xử về 3 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự), "Đưa hối lộ" (quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự) và "Môi giới hối lộ" (quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự).

Còn Lê Văn Đông (tức Đông "Timo", SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) là chồng chưa đăng ký kết hôn với Nguyễn Thị Mai Anh bị đưa ra xét xử về 2 tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự) và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự).

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, gồm Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu), cùng bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" (quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự).

Có mặt đủ 65 bị cáo tại phiên tòa.

Cùng với đó, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Dương Văn Lương (SN 1962) cùng 45 bị can khác là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác bị đưa ra xét xử về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự); Tàng trữ trái phép chất ma túy (quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự); Đánh bạc (quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự).

15 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trước bục khai báo.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương (Viện) theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại Viện (được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị), tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Bị cáo Lê Văn Đông.

Cơ quan điều tra xác định, Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Đồng thời, bị can còn môi giới hối lộ cho nhiều bị can, bị cáo, bị án nhằm "chạy" kết luận giám định tâm thần giả để được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường (Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương), Hoàng Tất Thành (SN 1967, Bác sỹ Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng, số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là hơn 5,9 tỉ đồng; Số tiền Mai Anh hưởng lợi từ hành vi môi giới hối lộ là hơn 3,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đưa ra thông tin gian dối với bà Bùi Thị Kim Hòa và chị Khiếu Thị Thu Thảo về việc có thể tác động với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, với hội đồng giám định tâm thần để cho các bị can Bùi Tiến Anh (con bà Hoa) và Phạm Văn Hùng (chồng chị Thảo) được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc. Tin tưởng thông tin Mai Anh đưa ra là thật, bà Hoa đã chuyển gần 2,6 tỉ đồng, chị Thảo đã chuyển hơn 1,1 tỉ đồng để nhờ Mai Anh giúp cho Bùi Tiến Anh và Phạm Văn Hùng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận số tiền, Mai Anh không nhờ ai và không sử dụng số tiền này vào việc “chạy” kết luận giám định như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

“Quá trình điều tra, Mai Anh không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội. Bị can thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng “đàn em”; bị can thực hiện tội phạm với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che dấu sự phát hiện của Cơ quan chức năng”, cáo trạng nêu.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường là Giám định viên pháp y tâm thần và là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương từ tháng 6/2023 đến nay.

Quá trình công tác, Trần Văn Trường đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 28 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh (mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định (Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, Lâm Văn Thành, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết…) và hưởng lợi số tiền còn lại.

Ngoài ra, quá trình điều tra có căn cứ xác định Trần Văn Trường còn có hành vi nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng, bao gồm nhận tiền từ Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó trưởng phòng tổ chức) để tuyển dụng một số cá nhân được vào làm việc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và nhận tiền từ Mai Anh trong việc tạo điều kiện cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của Viện pháp y được đi học, chuyển khoa. Tổng số tiền Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi nhận hối lộ là hơn 8,1 tỉ đồng, số tiền hưởng lợi riêng là hơn 6,9 tỉ đồng.

Cấp dưới giúp sức tích cực cho bị can Trần Văn Trường là Nguyễn Thị Thu Hoài – cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình công tác, lợi dụng việc tuyển dụng cán bộ của Viện pháp y, Hoài đã nhận của 7 trường hợp xin việc với tổng số tiền là hơn 3,4 tỉ đồng. Sau đó, Hoài chuyển cho Trần Văn Trường hơn 2,9 tỉ đồng để quyết định việc tuyển dụng các trường hợp trên vào công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Bản thân Hoài hưởng lợi số tiền 510 triệu đồng.

Một số hình ảnh các bị cáo được áp giải đến phiên tòa: