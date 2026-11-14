Toàn cảnh phiên tòa Phó Đức Nam và đồng phạm trước ngày tuyên án

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Những con số ấn tượng

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm, 188 bị cáo đã bị đưa ra xét xử về 4 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Phiên tòa đã được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu vào sáng 26/10 và diễn ra trong 13 ngày xét xử và 7 ngày nghị án thay vì dự kiến 15 ngày như ban đầu.

Khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Phiên xét xử cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi số bị hại lên đến hơn 900 người, số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm Phó Đức Nam (Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Thanh Phong.

177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6 bị cáo cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền” gồm Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng; Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam); Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam).

Bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam) bị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tại tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Trong đó, bị cáo sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo thành vàng để cất giấu chứ không phải được trả tiền lương 3-5% doanh thu bằng vàng. Trước đó, hơn 200kg vàng đã bị thu giữ tại nơi ở của hai bị cáo, phần lớn là các thỏi nặng 1kg. Các bị cáo đã mua với mức giá dao động 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi kg.

Bộ “bí kíp” 168 câu hỏi để biến khách hàng thành các “con bạc”

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web này được đặt tên tiếng Anh tương tự tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web này thực chất giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó. Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips tại tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Để tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch.

Đáng chú ý, nhóm cầm đầu còn xây dựng một "bộ bí kíp" gồm 168 câu hỏi, với mỗi tình huống có 3-4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, khoe lợi nhuận lớn để tạo lòng tin.

Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng. Khi họ nạp số tiền lớn, nhóm này sử dụng các lệnh giao dịch bất lợi, đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí "cháy" sạch tiền.

Không dừng lại, nhân viên tiếp tục dụ khách nạp tiền để gỡ vốn, thu thêm các khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách đã mất tiền ở một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền, khiến bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt. Khai tại tòa, Mr Pips cho biết các khách hàng không bao giờ có thể thắng và nhân viên sẽ biến họ thành con bạc.

Bằng thủ đoạn này, đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại. Có những bị hại bị mất số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đề nghị các mức án nghiêm khắc

Căn cứ vào diễn biến xét hỏi tại tòa, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Phó Đức Nam mức án chung thân về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị 9-10 năm về tội “Rửa tiền”.

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Lê Khắc Ngọ mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10-11 năm về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung thân.

Vợ cũ của Ngọ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù vì cáo buộc “Rửa tiền” cho Mr Pips.

Nhiều nhân viên bộ phận sale trong cỗ máy lừa đảo của Nam bị đề nghị mức án từ 14 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Hai nhân viên dưới quyền của Shark Bình được đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ bảo đảm cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.

Không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định không có cơ sở trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo Nam, không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo bởi các tài liệu thu thập trong quá trình giải quyết vụ án cho thấy, khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình ghi lời khai, hỏi cung tại Cơ quan điều tra cũng như khi trả lời xét hỏi tại phiên tòa, Phó Đức Nam đều khai báo rõ ràng, logic về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm.

Bên cạnh đó, kết quả xác minh tại Phòng Y tế Trại tạm giam số 1, nơi Nam bị giam giữ trong khoảng 2 năm, cùng ý kiến của cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam cho thấy, trong quá trình tiếp xúc, Nam không có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần.

Đáng chú ý, đại diện Viện Kiểm sát dẫn Công văn của Bệnh viện Bạch Mai về quá trình điều trị cho Phó Đức Nam. Theo đó, qua thăm khám lâm sàng và đánh giá 6 lĩnh vực nhận thức, gồm chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng tri giác vận động và nhận thức xã hội, hiện không phát hiện bất thường.

Các bị hại tham gia dự phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Các bị hại không đồng ý giảm án, giảm tội cho các bị cáo

Đáng chú ý tại phiên tòa này là lời lẽ trình bày của những người bị hại. Có những người “cả đời không bao giờ quên được gương mặt, giọng nói của bị cáo từng đưa mình vào vòng “cháy tài khoản”, tiêu tan tiền bạc. Nhiều bị hại đã van xin các nhân viên công ty của Nam tha cho họ nhưng mối lợi từ tiền thưởng lên đến hàng tỷ đồng trích từ tiền nạp mỗi khách hàng khiến các bị cáo tiếp tục thay phiên nhau "xuống tay" rút những đồng tiền cuối cùng, thậm chí đi vay mượn của các bị hại.

Với họ, dù có được bồi thường thiệt hại bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được những nỗi đau mà các bị hại đã trải qua. Gia đình tan nát, các con không còn mái ấm hạnh phúc vì bố mẹ ly hôn, con cái không có nhà để ở, ly tán mỗi người một nơi. Có người đã chết, có người suýt tự tử.

Các bị hại mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho các bị cáo ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả vụ án. Còn những bị cáo khai báo quanh co, chối tội, không khắc phục hậu quả, đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng trước tòa, các bị cáo đều xin bị hại tha thứ lỗi lầm, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều người ăn năn hối hận khi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ vắng bóng cha mẹ. "Khi bị cáo bị tạm giam con bị cáo chưa biết gọi ba, bây giờ phiên tòa diễn ra con bị cáo không nhận ra ba nữa. Bị cáo không tưởng tượng sau mười mấy năm nữa, mọi việc sẽ như thế nào", một bị cáo tại điểm cầu trại giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội ân hận khi nói lời sau cùng.

Bị cáo Phó Đức Nam xin giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống 30 năm.