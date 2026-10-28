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Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 28-10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Báo Hà Nội Mới
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Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương điều hành kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương điều hành kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đại biểu Trần Thọ Hiển phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Đại biểu Trần Thọ Hiển phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết tại kỳ họp.

Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết.

Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết.

Quang Thái - Viết Thành - Phạm Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-phien-khai-mac-ky-hop-thu-bay-hdnd-thanh-pho-ha-noi-1763112.html