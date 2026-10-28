Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội
Sáng 28-10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-phien-khai-mac-ky-hop-thu-bay-hdnd-thanh-pho-ha-noi-1763112.html