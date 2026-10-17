Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể, bắt đầu chương trình nghị sự dày đặc, xem xét, quyết định 57 nội dung, nhóm nội dung, trọng tâm là công tác lập pháp và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm phải cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. “Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.