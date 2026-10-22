Toàn cảnh phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường
Sáng 22-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.
Chủ trì phiên chất vấn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.
Dự phiên chất vấn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; đại diện các cơ quan Trung ương; HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các đại biểu HĐND thành phố.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-phien-chat-van-ve-linh-vuc-moi-truong-1762237.html