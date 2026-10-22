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Toàn cảnh phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường

Sáng 22-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Báo Hà Nội Mới
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Chủ trì phiên chất vấn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Dự phiên chất vấn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; đại diện các cơ quan Trung ương; HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các đại biểu HĐND thành phố.

Quang cảnh phiên chất vấn.

Quang cảnh phiên chất vấn.

Các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội dự phiên chất vấn

Các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội dự phiên chất vấn

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì phiên chất vấn.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì phiên chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương điều hành phiên chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương điều hành phiên chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Đoàn Việt Cường đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Đoàn Việt Cường đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Gia Luyện đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Gia Luyện đặt câu hỏi chất vấn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long trả lời câu hỏi tại phiên chất vấn.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Quang Thái - Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toan-canh-phien-chat-van-ve-linh-vuc-moi-truong-1762237.html