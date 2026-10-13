Toàn cảnh ồn ào nhóm chat 'nấu xói': Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh xin lỗi

Hơn 1 tuần sau khi cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện, từ tối 11/10, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bất ngờ bị dân mạng réo tên. Netizen truyền tay nhau những hình ảnh chụp màn hình một cuộc trò chuyện - được đặt nghi vấn có sự tham gia của Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh cùng một số thành viên trong ê-kíp. Đáng nói, nội dung của các tin nhắn gây bức xúc khi "nấu xói" nhiều đồng nghiệp như Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hồng Đăng, giám khảo MUV 2026 - doanh nhân Lâm Ngân, MC Thanh Thanh Huyền với những lời lẽ khó nghe.

Đến tối 11/10, các nhân vật được nhắc đến trong nhóm chat lần lượt lên tiếng "úp mở", bày tỏ thái độ bức xúc lẫn thất vọng dù không ai nhắc đến một sự việc cụ thể.

Sau khi những tin nhắn trong nhóm chat cho rằng Lâm Ngân không có chuyên môn để ngồi ghế giám khảo, nữ CEO đã đăng những dòng Story ẩn ý.

Á hậu Hồng Đăng đăng dòng trạng thái: "Thất vọng" giữa lúc dân mạng lan truyền những tin nhắn trong nhóm chat chê trách thái độ của cô khi không tham gia media tour.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Kỳ Duyên ôm Quỳnh Anh sau khi trao vương miện xuất hiện trong nhóm chat. Tân Hoa hậu cho rằng bản thân bị đàn chị "nuốt chửng".

Trước làn sóng chỉ trích, chiều tối 12/10, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã đăng thông cáo chính thức lên tiếng về vụ việc. Phía Ban Tổ chức cho biết đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Trong thông báo, BTC khẳng định: "Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp".

Rạng sáng 13/10, Á hậu Trịnh Mỹ Anh - sau khi có động thái khóa bảo vệ trang cá nhân, để tài khoản MXH TikTok ở chế độ riêng tư - đã chính thức chia sẻ bài đăng xin lỗi trên trang fanpage, đồng thời mở lại tài khoản TikTok. Người đẹp sinh năm 2003 cho biết "đã dành nhiều thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội".

Cô thừa nhận bản thân đã sử dụng những lời nói thiếu cân nhắc, gây ra tổn thương và làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người và nhận toàn bộ trách nhiệm. "Mỹ Anh thành thật xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người đã tổn thương khi đọc những tin nhắn ấy, và cả những khán giả đã đặt niềm tin, tình cảm vào Mỹ Anh nhưng giờ đây phải thất vọng" - Á hậu Mỹ Anh bày tỏ.

Chia sẻ của Á hậu Mỹ Anh về ồn ào liên quan đến nhóm chat.

Đến tối cùng ngày, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng. Hoa hậu Quỳnh Anh cho biết đã dành thời gian suy nghĩ, trăn trở và nhìn nhận lại bản thân về những sự việc đã xảy ra. "Đây là khoảng thời gian khiến Quỳnh Anh hiểu rằng có những điều mình cần phải đối diện một cách nghiêm túc. Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Hoa hậu Quỳnh Anh nhận ra lỗi sai, mong được khán giả bao dung.

Bên cạnh đó, nàng hậu gửi lời xin lỗi đến các chị, các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc: "Quỳnh Anh cũng gửi lời xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, và đặc biệt là những khán giả đã luôn dành cho Quỳnh Anh nhiều tình cảm, kỳ vọng".

Sau khi nhìn nhận lại những sai lầm của bản thân, người đẹp dành sự trân trọng cho những lời góp ý thiện chí và xem đây là một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai.

Netizen đang tiếp tục chờ đợi phía BTC cuộc thi đưa ra những hướng giải quyết tiếp theo.