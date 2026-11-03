Toàn cảnh nút giao cầu Hòa Xuân sau phân luồng giao thông
Tại cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (nút giao cầu Hòa Xuân) những ngày qua, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển; phục vụ công tác thi công dự án nâng cấp, mở rộng nút giao.
Ngày 27/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phát thông báo phân luồng giao thông phục vụ Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (nút giao cầu Hòa Xuân, thuộc phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân), bắt đầu từ 9 giờ ngày 31/10/2026.
Tại nút giao, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống biển chỉ hướng cho các phương tiện trên các tuyến liên quan, biển cấm dừng, cấm đỗ, biển cấm lưu thông theo khung giờ; đồng thời bố trí bảng thông tin tuyên truyền giúp người dân nắm rõ phương án phân luồng.
Theo phương án mới, các phương tiện từ đường Lê Thanh Nghị về địa bàn phường Hòa Xuân không đi thẳng lên cầu Hòa Xuân như thường lệ mà phải rẽ phải vào đường Cách Mạng Tháng Tám.
Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ cầu Hòa Xuân di chuyển về trung tâm thành phố được yêu cầu rẽ phải tại nút giao với đường Thăng Long, không đi thẳng sang đường Lê Thanh Nghị.
Theo ghi nhận, nhiều người dân chưa quen với phương án lưu thông mới trong những ngày đầu triển khai. Vào các khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều tan tầm, mật độ phương tiện qua nút giao vẫn rất lớn.
Tại đây, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ túc trực điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực.
Phạm vi điều tiết và hạn chế giao thông phục vụ thi công được giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long...
Phương án yêu cầu cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến: Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh); Trần Đăng Ninh; Lê Thanh Nghị đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía Chợ đầu mối Hòa Cường) và cấm đỗ chiều đối diện (hiện trạng đã cấm); đường Trần Huấn vào khung giờ cao điểm từ 6-8 giờ và từ 16-19 giờ. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trong phạm vi gần khu vực thi công.
Đối với xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ Chợ đầu mối Hòa Cường: Cấm lưu thông từ 4 giờ đến 23 giờ trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.
Bên trong phạm vi các đường bao, phương tiện và thời gian lưu thông bị hạn chế như sau: Đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: Cấm lưu thông vào các khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm).
Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế (đã cấm theo phương án phân luồng từ xa). Đối với xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.
Theo phương án phân luồng, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại các nút giao: Trường Chinh - Lê Đại Hành; Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm; quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm; quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; ĐT605 - quốc lộ 1 và quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.
[VIDEO] - Nút giao cầu Hòa Xuân sau khi phân luồng giao thông:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/toan-canh-nut-giao-cau-hoa-xuan-sau-phan-luong-giao-thong-3357239.html