Toàn cảnh nút giao cầu Hòa Xuân sau phân luồng giao thông

Thông tin về phương án phân luồng được bố trí tại nút giao cầu Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 27/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phát thông báo phân luồng giao thông phục vụ Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân (nút giao cầu Hòa Xuân, thuộc phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân), bắt đầu từ 9 giờ ngày 31/10/2026.

Tại nút giao, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống biển chỉ hướng cho các phương tiện trên các tuyến liên quan, biển cấm dừng, cấm đỗ, biển cấm lưu thông theo khung giờ; đồng thời bố trí bảng thông tin tuyên truyền giúp người dân nắm rõ phương án phân luồng.

Biển thông báo rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị đến đường Cách Mạng Tháng Tám để đi về hướng phường Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Một góc công trường thi công dự án nút giao cầu Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo phương án mới, các phương tiện từ đường Lê Thanh Nghị về địa bàn phường Hòa Xuân không đi thẳng lên cầu Hòa Xuân như thường lệ mà phải rẽ phải vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ cầu Hòa Xuân di chuyển về trung tâm thành phố được yêu cầu rẽ phải tại nút giao với đường Thăng Long, không đi thẳng sang đường Lê Thanh Nghị.

Theo ghi nhận, nhiều người dân chưa quen với phương án lưu thông mới trong những ngày đầu triển khai. Vào các khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều tan tầm, mật độ phương tiện qua nút giao vẫn rất lớn.

Tại đây, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ túc trực điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực.

Phạm vi điều tiết và hạn chế giao thông phục vụ thi công được giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long...

Các phương tiện từ Cách Mạng Tháng Tám rẽ phải về phía cầu Hòa Xuân thay vì đi thẳng. Ảnh: XUÂN SƠN

Hàng rào chắn, dải phân cách được bố trí tại nút giao cầu Hòa Xuân phía địa bàn phường Cẩm Lệ để phân luồng các phương tiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Phương tiện từ cầu Hòa Xuân được yêu cầu rẽ phải về phía đường Thăng Long. Ảnh: XUÂN SƠN

Cách nút giao cầu Hòa Xuân - Thăng Long khoảng 50m có biển cấm quay đầu xe để tránh tình trạng hỗn loạn giao thông. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại vị trí cấm quay đầu xe trên đường Thăng Long cách cầu Hòa Xuân 50m, Công an phường Cẩm Lệ hướng dẫn các phương tiện đi thẳng. Ảnh: XUÂN SƠN

Phương án yêu cầu cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến: Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh); Trần Đăng Ninh; Lê Thanh Nghị đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía Chợ đầu mối Hòa Cường) và cấm đỗ chiều đối diện (hiện trạng đã cấm); đường Trần Huấn vào khung giờ cao điểm từ 6-8 giờ và từ 16-19 giờ. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trong phạm vi gần khu vực thi công.

Đối với xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ Chợ đầu mối Hòa Cường: Cấm lưu thông từ 4 giờ đến 23 giờ trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.

Biển cấm xe tải lưu thông trên tuyến Lê Thanh Nghị về nút giao cầu Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Biển cấm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: XUÂN SƠN

Bên trong phạm vi các đường bao, phương tiện và thời gian lưu thông bị hạn chế như sau: Đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: Cấm lưu thông vào các khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm).

Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế (đã cấm theo phương án phân luồng từ xa). Đối với xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.

Rào chắn tại ngã tư Nguyễn Phước Lan - Nguyễn Văn Thông (phường Hòa Xuân) phía đầu cầu Hòa Xuân, các khoảng hở của dải phân cách trên đường Nguyễn Phước Lan cũng được rào để ngăn phương tiện đi sai quy định. Ảnh: XUÂN SƠN

Tuyến Nguyễn Phước Lan từ cầu Hòa Xuân đến nút giao với đường Lê Quảng Chí gắn biển cấm xe tải và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên. Ảnh: XUÂN SƠN

Việc phân luồng nhằm giảm lưu lượng phương tiện cho các tuyến: đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa; đoạn từ Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN SƠN

Vào các khung giờ cao điểm như sáng, trưa và lúc tan tầm, lưu lượng phương tiện di chuyển qua nút giao rất lớn (Ảnh chụp sáng 2/11). Ảnh: XUÂN SƠN

Dòng xe qua cầu Hòa Xuân sáng 2/11. Ảnh: XUÂN SƠN

Cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua nút giao. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo phương án phân luồng, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại các nút giao: Trường Chinh - Lê Đại Hành; Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm; quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm; quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; ĐT605 - quốc lộ 1 và quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.

[VIDEO] - Nút giao cầu Hòa Xuân sau khi phân luồng giao thông: