Toàn cảnh nhà ở xã hội trên khu 'đất vàng' sắp đi vào hoạt động

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án này được xây dựng trên khu đất khoảng 9.300 m2 nằm ở ngõ 214 đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt).

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 878 tỷ đồng, quy mô 365 căn hộ, gồm 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua.

Trong số căn hộ của dự án, có 151 căn đã được bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và 2 căn cho dự án khác. Quỹ nhà của dự án còn 83 căn chưa được bố trí.

Thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành phần kết cấu thô, cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài, hệ thống kỹ thuật bên trong.

Trước đó, trong buổi kiểm tra vào ngày 17-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại kế hoạch và phương án thi công, rút ngắn thời gian triển khai từ 3 đến 6 tháng.

Việc rút ngắn thi công nhằm sớm bố trí nơi ở cho người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý chủ đầu tư xây dựng phương án bàn giao căn hộ theo từng giai đoạn.

Khi đủ điều kiện, có thể bàn giao về nguyên tắc để người dân chủ động sửa sang nội thất bên trong, song song với quá trình chủ đầu tư hoàn thiện tổng thể dự án.

Tuy nhiên, việc đưa căn hộ vào sử dụng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và vận hành công trình.

Đơn vị thi công phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành dự án từ 3 - 6 tháng theo kế hoạch của thành phố (quý IV-2027), để bàn giao nhà cho người dân.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ giúp giải quyết nhu cầu nhà ở cho khoảng hơn 1.000 người dân tại thành phố Hà Nội.