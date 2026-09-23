Toàn cảnh nhà máy xử lý chất thải vừa bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Toàn cảnh nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina﻿ (có trụ sở và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ).

Thanh tra Chính phủ xác định ngày 1/7/2025, Phú Minh Vina ký hợp đồng “thuê và bàn giao phương tiện vận chuyển” với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi. Tính đến 28/6, Công ty Đức Minh Khôi đã thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản﻿ để đổ trái phép tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ.

Theo hồ sơ, Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tổng khối lượng theo sổ sách, chứng từ doanh nghiệp cung cấp khoảng 10.582,8 tấn. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy số chất thải này chủ yếu được vận chuyển từ xưởng số 2 của Nhà máy Phú Minh Vina﻿ đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản, thuộc Công ty CP Xử lý chất thải Phú Thọ.

Trong đó, xưởng số 2 là khu vực có chứa chất thải nguy hại. Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp của bãi rác cho thấy, tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Gây ô nhiễm môi trường﻿ và chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan điều tra﻿ để xem xét, xử lý.

Kết luận thanh tra xác định tổng cộng 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại Phú Minh Vina gồm, vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải đi đổ trái phép, chuyển giao khoảng 10.582,8 tấn chất thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, không xử lý theo quy định khoảng 1.160 tấn chất thải, trong đó có 691,3 tấn chất thải nguy hại và lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, trốn thuế.

Bên cạnh các dấu hiệu hình sự, cơ quan thanh tra còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động của Phú Minh Vina, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.215 tấn vận hành lò đốt chất thải nguy hại ngoài danh mục được cấp phép và có chênh lệch hơn 35.211 tấn chất thải nguy hại trong báo cáo qua 3 năm.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý khoảng 199.294,7 tấn chất thải, trong đó chất thải nguy hại khoảng 86.544,4 tấn, chiếm 43,4%. Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023-2025 khoảng 584,7 tỷ đồng.