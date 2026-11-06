Toàn cảnh ngọn núi giữa đô thị Quy Nhơn trước định hướng gọt, hạ một phần mái núi

Núi Một cao khoảng 44 m, đây là ngọn núi độc lập nằm cạnh sông Hà Thanh, kéo dài dọc đường Hoa Lư, từ Cầu Đôi đến cầu Chữ Y thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hiện có khoảng 228 hộ dân có nhà đang sinh sống trên khu vực núi, sườn núi và dưới chân núi.

Tại khu vực núi Một, nhiều hộ dân sống chen chúc trong những căn nhà rộng khoảng 60m². Mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân lại thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở, đất đá từ sườn núi đổ xuống nhà.

Thực tế, những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đã ảnh hưởng đến một số hộ dân, chính quyền đã di dời đến nơi an toàn.

Điểm sạt lở trên đầu khu dân cư.

Một vết nứt trên sườn núi.

Con đường dẫn lên nhà các hộ dân sống trên núi.

Tới đây, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng phương án tổng thể xử lý sạt lở núi Một, thay vì xử lý cục bộ từng vị trí như trước. Trong đó, phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.

Theo đó, công tác di dời khẩn cấp và khảo sát địa chất được tỉnh dự kiến triển khai ngay trong quý 4/2026. Phương án chỉnh trang tổng thể sẽ được lập trong năm 2027, thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2027 đến 2029.

Toàn cảnh núi Một giữa lòng đô thị Quy Nhơn.