Toàn cảnh loạt dự án hạ tầng cảng, giao thông ven biển TP.HCM tăng tốc về đích

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở phía Đông TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nổi bật là đường ven biển ĐT994 dài 76,8 km, đường nối cảng Cái Mép - Thị Vải và tuyến đường dài hơn 16 km kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Các công trình được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến cao tốc, cụm cảng biển, khu công nghiệp và các điểm du lịch ven biển. Nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Dự án nâng cấp đường ven biển ĐT994, có tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường dài khoảng 76,8 km, bắt đầu từ xã Long Sơn và kết thúc tại xã Bình Châu, giáp xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng).

ĐT994 kết nối các khu vực Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Bình Châu. Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch dọc khu vực ven biển.

Theo kế hoạch, các hạng mục của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và quý I/2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, tăng cường kết nối các địa phương ven biển TP.HCM với tỉnh Lâm Đồng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng.

Không chỉ kết nối các khu du lịch ven biển, tuyến ĐT994 còn đóng vai trò liên kết với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu công nghiệp và khu hóa dầu Long Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án đường nối cảng Cái Mép - Thị Vải, với tuyến đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, đang được triển khai nhằm hoàn thiện kết nối giao thông phục vụ hoạt động của cụm cảng biển cửa ngõ quốc tế.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2018 và dự kiến thông xe trong tháng 12/2026.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến 991B, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm dịch vụ logistics, các khu công nghiệp hai bên tuyến và khu công nghiệp Long Sơn ra Quốc lộ 51, kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân. Công trình cũng được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động logistics, nâng cao khả năng khai thác cụm cảng biển và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Song song với các dự án đường ven biển và kết nối cảng biển, tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với khu vực biển Vũng Tàu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, dài hơn 16 km, gồm 3 dự án thành phần được triển khai đồng loạt, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, dự án lần đầu triển khai hạng mục kính chống ồn trên cầu cạn, cùng với việc tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Đây là giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn từ hoạt động giao thông, góp phần giảm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh tuyến đường.

Trong quá trình triển khai, một số đoạn đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu, khiến công tác thi công gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi thời gian xử lý kỹ thuật. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại để đáp ứng kế hoạch hoàn thành công trình.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo kết nối thuận lợi từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến khu vực biển Vũng Tàu. Thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu dự kiến giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn 70 phút.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven biển, đường nối cảng Cái Mép - Thị Vải và tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm du lịch, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.