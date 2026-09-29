Toàn cảnh lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam hướng đến hai trận tiếp theo gặp Thái Lan và Pakistan. (Ảnh: VFF)

Tại Division 1, 8 đội được chia thành hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng tranh hạng ba. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Ở Division 2, 6 đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội nhất bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết ngày 3/10.

Lịch thi đấu hạng 1 (Division 1)

Lịch thi đấu hạng 2 (Division 2)