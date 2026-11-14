Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Tối 13-11, tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” (1076-2026), với chủ đề “Tinh hoa đạo học”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội đến dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan Vườn bia Tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ thắp sáng tri thức, cùng những người đã đem tài trí phụng sự đất nước.

Em Lê Linh Phương, đại diện thế hệ trẻ bày tỏ tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, về truyền thống hiếu học, trọng tri thức, quý hiền tài của cha ông.

Tiếp nối những dấu mốc lịch sử và thông điệp của Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật khắc họa truyền thống đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khát vọng phát triển đất nước.

Chương trình gồm Chương I "Mạch nguồn đạo học" là điểm tựa lịch sử, khắc họa truyền thống tôn sư trọng đạo, khí tiết kẻ sỹ và sức mạnh hộ quốc an dân qua các mốc son từ khi vua Lý Nhân Tông ra chiếu thư xây dựng trường Quốc Tử Giám…

Chương II "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" nói về không gian hành động thời đại, gắn với tinh thần trọng dụng hiền tài, khởi nguồn từ sự tận tụy của người thầy, dòng chảy trao truyền sang thế hệ trẻ và bùng nổ thành khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Khán giả được dẫn dắt qua những lát cắt lịch sử, từ buổi đầu hình thành nền Quốc học đến truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức và trọng dụng người tài.

Không gian sân khấu nghệ thuật, được đầu tư công phu kết hợp vẻ đẹp truyền thống hòa quyện với hơi thở đương đại, trong đó công nghệ sân khấu hiện đại được ứng dụng khéo léo vừa tôn vinh di sản vừa đưa di sản tới gần hơn với công chúng.

Câu chuyện về hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám từ thuở khởi đầu Quốc học tới hiện đại được tái hiện theo cách thể hiện mới, giàu cảm xúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ thực hiện chương trình lễ kỷ niệm 950 Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.