Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 24/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

GS.TS Phùng Hữu Phú, đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa, phát biểu nhận định về vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ.

Các đại biểu, nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện cũng góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, vai trò của văn hóa; cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa, các thế hệ người làm công tác văn hóa và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất mang đến thông điệp về niềm tự hào bản sắc dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.

Chương trình khép lại với tinh thần tiếp nối thành quả 80 năm qua, phát huy sức mạnh văn hóa, góp phần vào sự phát triển của đất nước.