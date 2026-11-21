Sáng 21/11, tại khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương. Sự kiện còn có sự góp mặt của các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đông đảo nghệ nhân, văn nghệ sĩ và người dân.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Đây là dịp tôn vinh, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Trước lễ khai mạc, lúc 7h cùng ngày, đại biểu và các đoàn tham gia chương trình đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Vua Lý Thái Tổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, chuỗi hoạt động là dịp nhìn lại và tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, tri ân các thế hệ đã gìn giữ, vun đắp và trao truyền di sản. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, kết hợp màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Tiếp nối không khí lễ hội, hành trình diễu hành được dàn dựng thành 3 chương với các chủ đề “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, tái hiện những dấu ấn văn hóa qua các thời kỳ, đồng thời khắc họa diện mạo Hà Nội trong dòng chảy phát triển và giao lưu với thế giới.

Bên cạnh các màn trình diễn, chuỗi hoạt động còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ 21/11 đến 24/11, với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các địa điểm lân cận.