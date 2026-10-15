Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Lễ khai mạc diễn ra tối 14/10, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ liên hoan.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật đến từ Trung ương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh, với 15 vở diễn thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 23-10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, liên hoan là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô; góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội, đồng thời khẳng định những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Sự kiện cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phát biểu.

Tiết mục nghệ thuật tuồng mở màn chào mừng khai mạc.

Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 gồm các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và nhà lý luận, phê bình sân khấu có uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Hội đồng do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch; cùng các thành viên: NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ, họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và diễn viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, qua đó thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng các tác phẩm sân khấu.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn dự thi vở “Ai là cha tôi” mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan.

Cảnh trong vở diễn "Ai là cha tôi" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đông đảo khán giả đến xem khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng tạo thêm những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và tiếp tục phát huy vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô.