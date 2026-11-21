Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn Quốc lần thứ X - 2026 tại TPHCM

Về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố được đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; đồng thời chào đón các đoàn thể thao, HLV, VĐV và trọng tài về tham dự, tranh tài.

Đại hội không chỉ là dịp để các địa phương, Bộ ngành đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện mà còn là cơ hội thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trên cả nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Đại hội

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Đại hội. Tiếp đó là nghi thức tuyên thệ của đại diện VĐV và trọng tài, thể hiện quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, tuân thủ điều lệ và các quy định chuyên môn, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

VĐV thực hiện nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa Đại hội mang đến điểm nhấn ấn tượng

Trước phần nghi lễ chính thức, chương trình nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu với hai chương mang chủ đề “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam, đồng thời khắc họa tinh thần, ý chí và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Ngoài ra, những màn trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao trên không gian sông nước tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Đoàn thể thao CAND tham dự đại hội lần này

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa Đại hội đã mang đến điểm nhấn ấn tượng. Ngọn lửa truyền thống bắt đầu hành trình từ Bến Nhà Rồng lịch sử, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, khu vực Cầu đi bộ Thủ Thiêm, dọc theo Bến Bạch Đằng trước khi cập bến Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Ngọn lửa truyền thống bắt đầu hành trình từ Bến Nhà Rồng lịch sử, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, khu vực Cầu đi bộ Thủ Thiêm, dọc theo Bến Bạch Đằng trước khi cập bến Công viên Bờ sông Sài Gòn

Tại lễ đài, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tiếp nhận ngọn lửa truyền thống từ đoàn VĐV tiêu biểu và thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc.

Ngọn lửa Đại hội bừng sáng, tượng trưng cho ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết, cao thượng và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam; tiếp thêm động lực để các VĐV nỗ lực thi đấu, cống hiến những thành tích tốt nhất.

Vận động viên rước Quốc kỳ qua lễ đài

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các VĐV tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Đoàn thể thao TPHCM dự đại hội

Đoàn VĐV TPHCM thể hiện quyết tâm tranh tài, gặt hái thành tích cao tại giải đấu năm nay

Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn của cả nước, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện những nhân tố xuất sắc để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến những đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc:

Toàn cảnh lễ khai mạc hoành tráng của kỳ đại hội năm nay được tổ chức tại TPHCM

Các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện các giá trị văn hoá truyền thống của nước nhà

Phần nghệ thuật "Những dòng sông hội tụ" với trọng tâm là loại hình đờn ca tài tử đặc sắc của đất và người Phương Nam được trình diễn trong ngày khai mạc đại hội

Trình diễn môn võ dân tộc - VOVINAM

Đoàn thể thao TPHCM

Đoàn thể thao CAND

Tiết mục trình diễn dưới sông Sài Gòn chào mừng đại hội