Toàn cảnh Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú chủ trì lễ đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong sang thăm chính thức Việt Nam.

Theo lịch trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 -16/10, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao của Lào

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong dẫn đầu hai đoàn đại biểu cấp cao tiến hành hội đàm

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội đàm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại hội đàm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chụp ảnh chung cùng đoàn Đại biểu cấp cao